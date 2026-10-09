Малайзія закрила частину шкіл через дим від пожеж в Індонезії — Deutsche Welle

Влада Малайзії закрила частину шкіл у столиці Куала-Лумпурі та інших районах країни через смог, спричинений лісовими пожежами в сусідній Індонезії. У п’ятницю індекс забруднення повітря в Куала-Лумпурі становив 170 пунктів.

Як повідомляє Deutsche Welle, міністерка освіти Фадліна Сідек доручила департаментам освіти штатів і районним управлінням стежити за ситуацією та оперативно реагувати за потреби. Вона повідомила, які заклади повністю закриють, а які працюватимуть частково, у п’яти штатах і двох федеральних територіях.

Рівень забруднення повітря

За даними швейцарського сервісу моніторингу якості повітря IQAir, повітря в Куала-Лумпурі залишається на нездоровому рівні. Сервіс поставив малайзійську столицю на друге місце серед найбільш забруднених міст світу — після сусіднього Сінгапуру.

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Король Малайзії Султан Ібрагім заявив, що школи слід закривати, коли індекс забруднення повітря досягає 150 пунктів або є вищим. Показники понад 200 вважають дуже нездоровими, понад 300 — небезпечними, а перевищення 500 є порогом для оголошення місцевої надзвичайної ситуації.

Пожежі в Індонезії

Куала-Лумпур розташований приблизно за 1 200 кілометрів від Індонезії, де від серпня хвиля лісових пожеж зачепила мільйони людей. Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив, що президент Індонезії Прабово Субіанто погодився вжити заходів для боротьби зі смогом, однак подробиць не навів.

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