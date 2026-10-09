Władze Malezji zamknęły część szkół w stolicy, Kuala Lumpur, oraz w innych częściach kraju z powodu smogu wywołanego pożarami lasów w sąsiedniej Indonezji. W piątek wskaźnik zanieczyszczenia powietrza w Kuala Lumpur wyniósł 170 punktów.

Jak podaje Deutsche Welle, minister edukacji Fadhlina Sidek poleciła stanowym departamentom edukacji i władzom okręgowym monitorowanie sytuacji oraz szybkie reagowanie w razie potrzeby. Poinformowała, które placówki zostaną całkowicie zamknięte, a które będą działać częściowo, w pięciu stanach i dwóch terytoriach federalnych.

Poziom zanieczyszczenia powietrza

Według szwajcarskiego serwisu monitorującego jakość powietrza IQAir powietrze w Kuala Lumpur pozostaje na niezdrowym poziomie. Serwis umieścił malezyjską stolicę na drugim miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych miast świata — po sąsiednim Singapurze.

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Król Malezji sułtan Ibrahim oświadczył, że szkoły należy zamykać, gdy wskaźnik zanieczyszczenia powietrza osiąga 150 punktów lub więcej. Wskaźniki powyżej 200 uznaje się za bardzo niezdrowe, powyżej 300 za niebezpieczne, a przekroczenie 500 jest progiem do ogłoszenia lokalnego stanu wyjątkowego.

Pożary w Indonezji

Kuala Lumpur leży około 1 200 kilometrów od Indonezji, gdzie od sierpnia fala pożarów lasów dotknęła miliony ludzi. Premier Malezji Anwar Ibrahim oświadczył, że prezydent Indonezji Prabowo Subianto zgodził się podjąć działania w celu zwalczania smogu, jednak nie podał szczegółów.

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