Праздник 9 октября 2026 года — День психологии коучинга: история и как его отмечают

9 октября во всём мире отмечают Международный день психологии коучинга — International Coaching Psychology Day. В 2026 году он приходится на пятницу и отмечается уже в четвёртый раз. День посвящен развитию психологии коучинга, научным исследованиям и распространению информации о доказательных подходах, которые используются в работе с личным развитием, благополучием и профессиональными целями.

Международный день психологии коучинга — довольно молодое профессиональное событие. Впервые его провели 6 октября 2023 года. Инициатива возникла в международном сообществе, занимающемся развитием психологии коучинга, а организационно с этим днём тесно связано Международное общество психологии коучинга — International Society for Coaching Psychology, или ISCP.

Идея была довольно простой — объединить людей, работающих в сфере коучинга и психологии, и рассказать более широкой аудитории, что такое психология коучинга. Организаторы хотели привлечь внимание не только к самой практике коучинга, но и к исследованиям, на которых она может основываться. Поэтому этот день изначально задумывался не как формальный профессиональный праздник с торжествами, а как информационное и образовательное мероприятие.

Первый День психологии коучинга в 2023 году совпал с пятым днём международного конгресса по психологии коучинга. Это дало возможность одновременно провести профессиональные встречи, обсудить новые исследования и рассказать об этом направлении людям, которые ранее с ним не сталкивались. В 2024 году этот день продолжили отмечать в рамках международного профессионального сообщества. В 2025 году он пришелся на 10 октября. А в 2026 году дата снова сдвинулась на 9 октября. То есть это не фиксированная дата каждый год, а день, дата которого связана с проведением международного конгресса по психологии коучинга.

Почему выбрали именно этот день

Дата связана с международным конгрессом по психологии коучинга. В 2026 году шестнадцатый Международный конгресс по психологии коучинга проходит онлайн с 5 по 9 октября. Именно 9 октября — его пятый день, который одновременно совпадает с Международным днем психологии коучинга. Такая связь с конгрессом не случайна. Профессиональное сообщество использует этот день, чтобы показать, как развивается направление, какие исследования проводят специалисты и где психология коучинга применяется на практике. В центре внимания — не просто мотивационные беседы, а теория, научные данные и профессиональные стандарты.

В 2026 году тема международного конгресса звучит как «Positive and Coaching Psychology in Action: Theory, Research and Practice», то есть речь идет о позитивной и коучинговой психологии в действии, а также о связи теории, исследований и практики. Программа включает мастер-классы, доклады и профессиональные дискуссии. Таким образом, 9 октября для специалистов — это возможность не просто рассказать о своей профессии. Это еще и повод обсудить, какие методы действительно имеют научную основу, как их правильно использовать и что нового появилось в этой сфере.

Что такое психология коучинга

Психологию коучинга можно простыми словами описать как направление, использующее знания психологии в коучинговой работе. Его цель — помочь человеку лучше понять собственные цели, ресурсы, мотивацию и способы действия. Международное общество психологии коучинга описывает этот подход как процесс, направленный на улучшение благополучия и результативности человека в личной и профессиональной жизни. При этом работа должна опираться на психологические теории, подходы к обучению и исследования.

То есть психология коучинга — это не просто набор мотивационных фраз. Специалист может использовать психологические модели, исследования поведения, знания о мотивации, обучении, сильных сторонах человека и процессе изменения поведения. Важно и то, что доказательный подход предполагает опору на научные данные, а не только на личный опыт самого коуча.

Исследователи также рассматривают коучинг как профессиональные вспомогательные отношения между специалистом и клиентом. В центре такого процесса находится сам человек, его цели и готовность работать над изменениями. Поэтому коуч не должен просто давать клиенту готовые решения на все случаи жизни. В то же время психология коучинга имеет свои пределы. Она не должна заменять психотерапию или медицинскую помощь в тех случаях, когда человек страдает психическим расстройством или нуждается в лечении. Именно поэтому профессиональная подготовка и понимание пределов компетентности имеют важное значение для специалистов этой сферы.

Как возникло международное сообщество психологии коучинга

История самого профессионального сообщества началась задолго до появления международного дня. 18 декабря 2006 года в Лондоне, во время первой международной конференции по психологии коучинга, встретились 20 делегатов из разных стран. Они обсуждали создание международной организации, которая могла бы объединить специалистов именно в сфере психологии коучинга. К тому времени уже существовали международные организации, связанные с коучингом. Но отдельной международной структуры именно для психологии коучинга не было. Участники встречи говорили о необходимости международного сотрудничества, исследований, профессиональных стандартов и обмена опытом между разными странами.

После этой встречи был создан International Forum for Coaching Psychology. Сначала это была довольно неформальная сеть с онлайн-группой для обсуждений. Со временем она начала развиваться и превратилась в профессиональную организацию. В апреле 2008 года появилось Society for Coaching Psychology. Её целью было развитие психологии коучинга в мире, поддержка исследований и содействие формированию профессиональной базы этого направления. В июле 2011 года организация получила разрешение использовать название International Society for Coaching Psychology.

Ещё один важный этап наступил в 2016 году. Тогда общество создало международный исследовательский центр и исследовательские ячейки, чтобы поддерживать сотрудничество специалистов из разных стран. Именно развитие исследований стало одним из важных направлений работы профессионального сообщества.

Где применяется психология коучинга

Психология коучинга может применяться в различных сферах жизни. Среди них — лидерство, управление, профессиональное развитие, работа в командах, образование, семейные вопросы, здоровье и благополучие. Международное общество психологии коучинга особо подчеркивает, что это направление развивается именно на стыке психологии, обучения и практики коучинга. Например, в профессиональной среде коучинг может касаться развития лидерских навыков, постановки целей или изменения рабочих привычек. В сфере образования внимание может быть сосредоточено на мотивации и обучении. В вопросах благополучия речь может идти о привычках, ресурсах человека и способах поддержания более здорового баланса в жизни.

Отдельное направление — работа с командами. Здесь внимание уделяется не только отдельному человеку, но и тому, как члены команды взаимодействуют между собой. Психологические знания помогают лучше понимать коммуникацию, мотивацию и поведение людей в группе. При этом одна из важных особенностей психологии коучинга — ориентация на развитие. Речь идет не только о том, что беспокоит человека сейчас, но и о том, куда он хочет двигаться дальше. Именно поэтому в коучинговой работе много внимания уделяется целям, ресурсам, сильным сторонам и конкретным шагам.

Чем психология коучинга отличается от обычного коучинга

Коучинг как практика существует в различных формах и может применяться в личной жизни, бизнесе, спорте, образовании и других сферах. Психология коучинга делает дополнительный акцент на психологических теориях и исследованиях. Международное общество психологии коучинга подчеркивает, что доказательная практика должна опираться на теорию и научные исследования. Это означает, что специалист должен понимать, почему тот или иной подход может работать и для кого он подходит. Не каждая популярная техника автоматически становится научно подтвержденным методом. Именно поэтому в профессиональной среде так много говорят об исследованиях и оценке эффективности.

Научные обзоры также показывают, что исследования в области коучинга активно развиваются. Учёные изучают, в частности, сами отношения между коучем и клиентом, особенности работы специалиста и факторы, которые могут влиять на результат. В то же время психология коучинга остаётся молодым направлением. В научной литературе до сих пор обсуждаются различные определения, модели и подходы. Поэтому для этой сферы важны новые исследования, сравнение методов и проверка того, насколько они эффективны в различных ситуациях.

Как отмечают День психологии коучинга

Этот день, прежде всего, носит профессиональный и образовательный характер. Специалисты могут проводить лекции, онлайн-встречи, мастер-классы, дискуссии и другие мероприятия, посвященные психологии коучинга. Также в этот день распространяются исследования и материалы о доказательных подходах в коучинговой практике. Особое место занимают профессиональные конференции. В 2026 году День психологии коучинга проходит одновременно с пятым днём 16-го Международного конгресса по психологии коучинга. Участники могут слушать доклады, принимать участие в мастер-классах и обсуждать современные исследования.

Присоединиться могут не только профессиональные психологи или коучи. День также интересен студентам, преподавателям, руководителям, специалистам по работе с персоналом и людям, которые просто хотят лучше понять, как работает коучинг. Организаторы призывают говорить на эту тему доступным языком и показывать, где психологические знания могут пригодиться. Еще один способ отметить этот день — поделиться научной статьей, исследованием или профессиональным материалом в социальных сетях. Для международного сообщества важную роль играют хэштеги #ICPD2026 и #coachingpsychology. Так информация о новых исследованиях и профессиональных событиях может распространяться далеко за пределы одной страны.

Интересные факты о Дне психологии коучинга

Это один из довольно молодых международных профессиональных дней. Впервые его провели только в 2023 году, поэтому в 2026-м отмечают четвертый День психологии коучинга.

Интересно, что дата не закреплена за одним и тем же числом каждый год. В 2023 году это было 6 октября, в 2025 году — 10 октября, а в 2026 году — 9 октября. Это связано с расписанием Международного конгресса по психологии коучинга.

Еще один факт — в 2026 году этот день приходится на пятый день международного конгресса , который проходит онлайн с 5 по 9 октября. В программе этого года заявлены темы, связанные с позитивной психологией, коучингом, теорией, исследованиями и практикой.

Психология коучинга также имеет собственное научное сообщество. Существуют профессиональные журналы, исследовательские центры, международные конференции и специализированные исследовательские группы. Это показывает, что направление постепенно выходит за пределы простой практики личностного развития и формируется как отдельная отрасль прикладной психологии.

Ещё одна особенность — в центре внимания в этот день находится именно доказательный коучинг. Организаторы призывают не просто рассказывать о пользе коучинга, а делиться исследованиями, которые помогают понять, как работают различные подходы.

Международный день психологии коучинга в 2026 году

В 2026 году Международный день психологии коучинга будут отмечать 9 октября, в пятницу. Это четвертое проведение дня с момента его учреждения в 2023 году. В этом году он совпадает с пятым днем 16-го Международного конгресса по психологии коучинга, который проходит в онлайн-формате.

Основное внимание в этот день будет сосредоточено на том, как психологические знания помогают развивать современный коучинг. Речь пойдет об исследованиях, профессиональной практике, позитивной психологии, развитии личности и работе с различными группами. Организаторы также призывают специалистов делиться знаниями и рассказывать о возможностях доказательного коучинга.

Для широкой аудитории этот день может стать поводом лучше разобраться, что на самом деле стоит за словом «коучинг». Ведь сегодня этот термин используют очень по-разному, и далеко не каждый мотивационный совет является психологически обоснованным подходом. Именно поэтому профессиональные сообщества делают акцент на образовании, исследованиях, этических принципах и квалификации специалистов.

Международный день психологии коучинга, в конечном счёте, напоминает о простой идее: работа с развитием человека тоже требует знаний и ответственного подхода. Коучинг может касаться карьеры, обучения, лидерства, личных целей или благополучия, но профессиональная практика должна учитывать реальные психологические процессы. Именно исследования и обмен опытом помогают этой сфере развиваться дальше.

Читай нас в