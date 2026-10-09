Свято 9 жовтня 2026 — День психології коучингу: історія та як відзначають

9 жовтня у світі відзначають Міжнародний день психології коучингу — International Coaching Psychology Day. У 2026 році він припадає на п’ятницю і проходить уже вчетверте. День присвячений розвитку психології коучингу, науковим дослідженням і поширенню інформації про доказові підходи, які використовують у роботі з особистим розвитком, добробутом та професійними цілями.

Міжнародний день психології коучингу — досить молоде професійне відзначення. Вперше його провели 6 жовтня 2023 року. Ініціатива виникла в міжнародній спільноті, яка займається розвитком психології коучингу, а організаційно з днем тісно пов’язане Міжнародне товариство психології коучингу — International Society for Coaching Psychology, або ISCP.

Ідея була досить простою — об’єднати людей, які працюють у сфері коучингу та психології, і розповісти ширшій аудиторії, що таке психологія коучингу. Організатори хотіли привернути увагу не лише до самої практики коучингу, а й до досліджень, на яких вона може ґрунтуватися. Тому цей день від початку задумували не як формальне професійне свято з урочистостями, а як інформаційну та освітню подію.

Перший День психології коучингу у 2023 році збігся з п’ятим днем міжнародного конгресу з психології коучингу. Це дало можливість одночасно провести професійні зустрічі, обговорити нові дослідження та розповісти про напрям людям, які раніше з ним не стикалися. У 2024 році день продовжили відзначати в межах міжнародної професійної спільноти. У 2025 році він припав на 10 жовтня. А у 2026 році дата знову змістилася на 9 жовтня. Тобто це не фіксоване число кожного року, а день, дата якого пов’язана з проведенням міжнародного конгресу з психології коучингу.

Чому обрали саме цей день

Дата пов’язана з міжнародним конгресом з психології коучингу. У 2026 році шістнадцятий Міжнародний конгрес психології коучингу проходить онлайн з 5 до 9 жовтня. Саме 9 жовтня є його п’ятим днем, який одночасно збігається з Міжнародним днем психології коучингу. Такий зв’язок із конгресом не випадковий. Професійна спільнота використовує цей день, щоб показати, як розвивається напрям, які дослідження проводять фахівці та де психологію коучингу застосовують на практиці. У центрі уваги — не просто мотиваційні розмови, а теорія, наукові дані та професійні стандарти.

У 2026 році тема міжнародного конгресу звучить як «Positive and Coaching Psychology in Action: Theory, Research and Practice», тобто йдеться про позитивну та коучингову психологію в дії, а також про зв’язок теорії, досліджень і практики. Програма охоплює майстер-класи, доповіді та професійні обговорення. Таким чином, 9 жовтня для фахівців — це можливість не просто розповісти про свою професію. Це ще й нагода обговорити, які методи справді мають наукове підґрунтя, як їх правильно використовувати та що нового з’явилося у сфері.

Що таке психологія коучингу

Психологію коучингу можна простими словами описати як напрям, який використовує знання психології в коучинговій роботі. Його мета — допомогти людині краще зрозуміти власні цілі, ресурси, мотивацію та способи дії. Міжнародне товариство психології коучингу описує цей підхід як процес, спрямований на покращення добробуту та результативності людини в особистому і професійному житті. При цьому робота має спиратися на психологічні теорії, підходи до навчання та дослідження.

Тобто психологія коучингу — це не просто набір мотиваційних фраз. Фахівець може використовувати психологічні моделі, дослідження поведінки, знання про мотивацію, навчання, сильні сторони людини та процес зміни поведінки. Важливо й те, що доказовий підхід передбачає опору на наукові дані, а не лише на особистий досвід самого коуча.

Дослідники також розглядають коучинг як професійні допоміжні стосунки між фахівцем і клієнтом. У центрі такого процесу перебуває сама людина, її цілі та готовність працювати над змінами. Тому коуч не має просто давати клієнту готові рішення на всі випадки життя. Водночас психологія коучингу має свої межі. Вона не повинна підміняти психотерапію або медичну допомогу там, де людина має психічний розлад чи потребує лікування. Саме тому професійна підготовка та розуміння меж компетентності мають важливе значення для фахівців цієї сфери.

Як виникла міжнародна спільнота психології коучингу

Історія самої професійної спільноти почалася задовго до появи міжнародного дня. 18 грудня 2006 року у Лондоні, під час першої міжнародної конференції з психології коучингу, зустрілися 20 делегатів із різних країн. Вони обговорювали створення міжнародної організації, яка могла б об’єднати фахівців саме у сфері психології коучингу. На той час уже існували міжнародні організації, пов’язані з коучингом. Але окремої міжнародної структури саме для психології коучингу не було. Учасники зустрічі говорили про необхідність міжнародної співпраці, досліджень, професійних стандартів та обміну досвідом між різними країнами.

Після цієї зустрічі створили International Forum for Coaching Psychology. Спочатку це була досить неформальна мережа з онлайн-групою для обговорень. Згодом вона почала розвиватися і перетворилася на професійну організацію. У квітні 2008 року з’явилося Society for Coaching Psychology. Його метою було розвивати психологію коучингу у світі, підтримувати дослідження та допомагати формувати професійну основу цього напряму. У липні 2011 року організація отримала дозвіл використовувати назву International Society for Coaching Psychology.

Ще один важливий етап настав у 2016 році. Тоді товариство створило міжнародний дослідницький центр і дослідницькі осередки, щоб підтримувати співпрацю фахівців із різних країн. Саме розвиток досліджень став одним із важливих напрямів роботи професійної спільноти.

Де застосовують психологію коучингу

Психологія коучингу може використовуватися у різних сферах життя. Серед них — лідерство, управління, професійний розвиток, робота команд, освіта, сімейні питання, здоров’я та добробут. Міжнародне товариство психології коучингу окремо наголошує, що цей напрям розвивається саме на перетині психології, навчання та практики коучингу. Наприклад, у професійному середовищі коучинг може стосуватися розвитку лідерських навичок, постановки цілей або зміни робочих звичок. В освіті увага може бути зосереджена на мотивації та навчанні. У питаннях добробуту можуть говорити про звички, ресурси людини та способи підтримувати більш здоровий баланс у житті.

Окремий напрям — робота з командами. Тут увага приділяється не лише окремій людині, а й тому, як члени команди взаємодіють між собою. Психологічні знання допомагають краще розуміти комунікацію, мотивацію та поведінку людей у групі. При цьому одна з важливих особливостей психології коучингу — орієнтація на розвиток. Йдеться не тільки про те, що людину турбує зараз, а й про те, куди вона хоче рухатися далі. Саме тому в коучинговій роботі багато уваги приділяють цілям, ресурсам, сильним сторонам і конкретним крокам.

Чим психологія коучингу відрізняється від звичайного коучингу

Коучинг як практика існує у різних формах і може застосовуватися в особистому житті, бізнесі, спорті, освіті та інших сферах. Психологія коучингу робить додатковий акцент на психологічних теоріях і дослідженнях. Міжнародне товариство психології коучингу наголошує, що доказова практика має спиратися на теорію та наукові дослідження. Це означає, що фахівець має розуміти, чому певний підхід може працювати і для кого він підходить. Не кожна популярна техніка автоматично стає науково підтвердженим методом. Саме тому в професійному середовищі так багато говорять про дослідження та оцінку ефективності.

Наукові огляди також показують, що дослідження коучингу активно розвиваються. Вчені вивчають, зокрема, самі стосунки між коучем і клієнтом, особливості роботи фахівця та фактори, які можуть впливати на результат. Водночас психологія коучингу залишається молодим напрямом. У науковій літературі досі обговорюють різні визначення, моделі та підходи. Тому для цієї сфери важливі нові дослідження, порівняння методів і перевірка того, наскільки вони ефективні в різних ситуаціях.

Як відзначають День психології коучингу

Цей день насамперед має професійний та освітній характер. Фахівці можуть проводити лекції, онлайн-зустрічі, майстер-класи, дискусії та інші події, присвячені психології коучингу. Також у цей день поширюють дослідження та матеріали про доказові підходи в коучинговій практиці. Окреме місце займають професійні конференції. У 2026 році День психології коучингу проходить одночасно з п’ятим днем 16-го Міжнародного конгресу психології коучингу. Учасники можуть слухати доповіді, брати участь у майстер-класах та обговорювати сучасні дослідження.

Долучитися можуть не лише професійні психологи чи коучі. День також цікавий студентам, викладачам, керівникам, фахівцям із роботи з персоналом та людям, які просто хочуть краще зрозуміти, як працює коучинг. Організатори закликають говорити про тему зрозумілою мовою і показувати, де психологічні знання можуть бути корисними. Ще один спосіб відзначити день — поділитися науковою статтею, дослідженням або професійним матеріалом у соціальних мережах. Для міжнародної спільноти важливу роль відіграють хештеги #ICPD2026 та #coachingpsychology. Так інформація про нові дослідження та професійні події може поширюватися далеко за межами однієї країни.

Цікаві факти про День психології коучингу

Це один із досить молодих міжнародних професійних днів. Вперше його провели лише у 2023 році, тому у 2026-му відзначають четвертий День психології коучингу.

Цікаво, що дата не закріплена за одним і тим самим числом щороку. У 2023 році це було 6 жовтня, у 2025 році — 10 жовтня, а у 2026 році — 9 жовтня. Це пов’язано з календарем Міжнародного конгресу психології коучингу.

Ще один факт — у 2026 році день припадає на п’ятий день міжнародного конгресу , який проходить онлайн з 5 до 9 жовтня. У програмі цього року заявлені теми, пов’язані з позитивною психологією, коучингом, теорією, дослідженнями та практикою.

Психологія коучингу також має власне наукове середовище. Існують професійні журнали, дослідницькі центри, міжнародні конференції та спеціалізовані дослідницькі групи. Це показує, що напрям поступово виходить за межі простої практики особистого розвитку і формується як окрема галузь прикладної психології.

Ще одна особливість — у центрі уваги цього дня саме доказовий коучинг. Організатори закликають не просто розповідати про користь коучингу, а ділитися дослідженнями, які допомагають зрозуміти, як працюють різні підходи.

Міжнародний день психології коучингу у 2026 році

У 2026 році Міжнародний день психології коучингу відзначатимуть 9 жовтня, у п’ятницю. Це четверте проведення дня з моменту його започаткування у 2023 році. Цього року він збігається з п’ятим днем 16-го Міжнародного конгресу психології коучингу, який проходить онлайн.

Головна увага цього дня буде зосереджена на тому, як психологічні знання допомагають розвивати сучасний коучинг. Йтиметься про дослідження, професійну практику, позитивну психологію, розвиток людини та роботу з різними групами. Організатори також закликають фахівців ділитися знаннями та розповідати про можливості доказового коучингу.

Для широкої аудиторії цей день може стати приводом краще розібратися, що насправді стоїть за словом «коучинг». Адже сьогодні цей термін використовують дуже по-різному, і далеко не кожна мотиваційна порада є психологічно обґрунтованим підходом. Саме тому професійні спільноти наголошують на освіті, дослідженнях, етичних принципах і кваліфікації фахівців.

Міжнародний день психології коучингу зрештою нагадує про просту ідею: робота з розвитком людини теж потребує знань і відповідального підходу. Коучинг може стосуватися кар’єри, навчання, лідерства, особистих цілей або добробуту, але професійна практика має враховувати реальні психологічні процеси. Саме дослідження та обмін досвідом допомагають цій сфері розвиватися далі.

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