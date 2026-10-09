В Израиле разведданные, представленные высшему политическому руководству и руководству в сфере безопасности страны, свидетельствуют о том, что ХАМАС готовится к возможному наземному наступлению Армии обороны Израиля на город Газа. По данным Jerusalem Post, руководство группировки считает свое противостояние с израильской армией в течение последних трех лет победой, несмотря на контроль Израиля примерно над 70% территории Сектора Газа.

Согласно данным, полученным израильским руководством, ХАМАС рассматривает территориальный контроль Израиля как временный. Высокопоставленный представитель израильских структур безопасности заявил, что группировка не считает себя побежденной или капитулировавшей перед израильской армией.

Подготовка к возможному наступлению

Чиновник утверждает, что ХАМАС готовится к возможному продвижению израильских войск в направлении города Газа. По его словам, группировка вербует новых участников, распределяет оружие, обустраивает оборонительные туннели, изготавливает взрывные устройства и ракеты малой дальности. Он также сообщил о напряженности между местным руководством ХАМАС и Халилем аль-Хайей, который находится в Катаре.

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Действия израильских военных

В то же время Южное командование Армии обороны Израиля, военная разведка, ВВС и служба безопасности ШАБАК активизировали операции против лиц, которых Израиль связывает с нападением 7 октября, а также против участников группировки, которые, по данным израильской стороны, готовят атаки или создают инфраструктуру группировки. По словам представителя структур безопасности, эти операции должны усилить давление на ХАМАС и помешать восстановлению его военного крыла.

Представитель структур безопасности заявил, что из-за отказа руководства ХАМАС разоружиться или передать управление Сектором Газа альтернативной администрации израильские военные готовятся к сценарию массового перемещения гражданских лиц и наземной операции в центре города Газа. Ее целью он назвал ликвидацию инфраструктуры группировки и подразделений ее военного крыла, сохраняющих высокую оперативную готовность. По оценке израильского оборонного ведомства, решения о такой операции могут быть приняты после выборов в Израиле.

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