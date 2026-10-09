Дані розвідки: ХАМАС готується до боїв за місто Газа — Jerusalem Post

В Ізраїлі розвіддані, представлені вищому політичному та безпековому керівництву країни, свідчать, що ХАМАС готується до можливого наземного наступу Армії оборони Ізраїлю на місто Газа. За Jerusalem Post, керівництво угруповання вважає своє протистояння ізраїльській армії протягом останніх трьох років перемогою, попри контроль Ізраїлю приблизно над 70% території Сектору Гази.

За даними, які отримало ізраїльське керівництво, ХАМАС розглядає територіальний контроль Ізраїлю як тимчасовий. Високопоставлений представник ізраїльських структур безпеки заявив, що угруповання не вважає себе переможеним або таким, що капітулювало перед ізраїльською армією.

Підготовка до можливого наступу

Посадовець стверджує, що ХАМАС готується до можливого просування ізраїльських військ у напрямку міста Газа. За його словами, угруповання вербує нових учасників, розподіляє зброю, облаштовує оборонні тунелі, виготовляє вибухові пристрої та ракети малої дальності. Він також повідомив про напруженість між місцевим керівництвом ХАМАС і Халілем аль-Хайєю, який перебуває в Катарі.

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Дії ізраїльських військових

Водночас Південне командування Армії оборони Ізраїлю, військова розвідка, ВПС та служба безпеки ШАБАК активізували операції проти осіб, яких Ізраїль пов'язує з нападом 7 жовтня, а також проти учасників угруповання, які, за даними ізраїльської сторони, готують атаки або створюють інфраструктуру угруповання. За словами представника безпекових структур, ці операції мають посилити тиск на ХАМАС і завадити відновленню його військового крила.

Представник безпекових структур заявив, що через відмову керівництва ХАМАС роззброїтися або передати управління Сектором Гази альтернативній адміністрації ізраїльські військові готуються до сценарію масового переміщення цивільних і наземної операції в центрі міста Газа. Її метою він назвав ліквідацію інфраструктури угруповання та підрозділів його військового крила, які зберігають високу оперативну готовність. За оцінкою ізраїльського оборонного відомства, рішення щодо такої операції можуть ухвалити після виборів в Ізраїлі.

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