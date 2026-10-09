在以色列，提交给该国最高政治和安全领导层的情报显示，哈马斯正准备应对以色列国防军可能对加沙城发动的地面攻势。据《耶路撒冷邮报》报道，尽管以色列控制了加沙地带约70%的领土，该组织领导层仍将其过去三年与以色列军队的对抗视为胜利。

根据以色列领导层获得的信息，哈马斯认为以色列的领土控制是暂时的。一名以色列安全机构高级代表表示，该组织并不认为自己已被击败或已向以色列军队投降。

为可能的攻势做准备

这名官员称，哈马斯正在为以色列军队可能向加沙城推进做准备。据他表示，该组织正在招募新成员、分发武器、布设防御隧道、制造爆炸装置和短程火箭。他还报告称，哈马斯当地领导层与身在卡塔尔的哈利勒·哈亚之间存在紧张关系。

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以色列军方的行动

与此同时，以色列国防军南方司令部、军事情报部门、空军和国家安全总局（辛贝特）已加强针对以色列认为与10月7日袭击有关人员的行动，以及针对据以方称正在准备袭击或建立该组织基础设施的组织成员的行动。一名安全机构代表表示，这些行动旨在加大对哈马斯的压力，并阻止其军事派别恢复。

一名安全机构代表表示，由于哈马斯领导层拒绝解除武装或将加沙地带的管理权移交给替代行政机构，以色列军方正为大规模转移平民和在加沙城中心开展地面行动的情景做准备。他称，该行动的目标是消除该组织的基础设施及其保持高度作战准备状态的军事派别部队。以色列国防部门评估称，有关此类行动的决定可能在以色列选举后作出。

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