W Izraelu dane wywiadowcze przedstawione najwyższemu kierownictwu politycznemu i bezpieczeństwa kraju wskazują, że Hamas przygotowuje się na możliwą ofensywę lądową Sił Obronnych Izraela na miasto Gaza. Według Jerusalem Post, kierownictwo ugrupowania uważa swoją konfrontację z izraelską armią w ciągu ostatnich trzech lat za zwycięstwo, mimo kontroli Izraela nad około 70% terytorium Strefy Gazy.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez izraelskie kierownictwo Hamas uważa izraelską kontrolę terytorialną za tymczasową. Wysoki rangą przedstawiciel izraelskich struktur bezpieczeństwa oświadczył, że ugrupowanie nie uważa się za pokonane ani za takie, które skapitulowało przed izraelską armią.

Przygotowania do możliwej ofensywy

Urzędnik twierdzi, że Hamas przygotowuje się do możliwego posunięcia izraelskich wojsk w kierunku miasta Gaza. Według niego ugrupowanie rekrutuje nowych członków, rozdziela broń, przygotowuje tunele obronne, produkuje urządzenia wybuchowe i rakiety krótkiego zasięgu. Poinformował również o napięciach między lokalnym kierownictwem Hamasu a Chalilem al-Hajją, który przebywa w Katarze.

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Działania izraelskiego wojska

Jednocześnie Południowe Dowództwo Sił Obronnych Izraela, wywiad wojskowy, siły powietrzne i służba bezpieczeństwa Szabak zintensyfikowały operacje przeciwko osobom, które Izrael wiąże z atakiem z 7 października, a także przeciwko członkom ugrupowania, którzy według strony izraelskiej przygotowują ataki lub tworzą infrastrukturę ugrupowania. Według przedstawiciela struktur bezpieczeństwa operacje te mają zwiększyć presję na Hamas i uniemożliwić odbudowę jego skrzydła wojskowego.

Przedstawiciel struktur bezpieczeństwa oświadczył, że z powodu odmowy rozbrojenia się przez kierownictwo Hamasu lub przekazania zarządzania Strefą Gazy alternatywnej administracji izraelskie wojsko przygotowuje się do scenariusza masowego przesiedlenia ludności cywilnej i operacji lądowej w centrum miasta Gaza. Za jej cel uznał likwidację infrastruktury ugrupowania oraz jednostek jego skrzydła wojskowego, które utrzymują wysoką gotowość operacyjną. Według oceny izraelskiego resortu obrony decyzje w sprawie takiej operacji mogą zostać podjęte po wyborach w Izraelu.

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