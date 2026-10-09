Во Франции признали провал программы по созданию современных боевых танков, разработанной совместно с Германией

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон признал, что совместный с Германией проект боевого танка нового поколения MGCS столкнулся с серьезными трудностями, а немецкая сторона вышла из этой инициативы. В то же время французский генерал подчеркнул, что не считает проект полным провалом.

Это один из первых случаев, когда французский чиновник публично признал проблемы франко-германской программы Main Combat Ground System (MGCS). В течение нескольких месяцев судьба проекта оставалась предметом спекуляций.

«Результат неутешителен. Мы надеялись создать танк будущего в сотрудничестве с немцами, но, к сожалению, вынуждены признать, что немцы вышли из проекта», — заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции депутатам.

В программе MGCS участвуют оборонные компании KNDS France, KNDS Germany, Rheinmetall и Thales. Проект предусматривал создание боевого танка нового поколения, который должен был стать результатом сотрудничества Франции и Германии.

Однако его реализация столкнулась с многолетними задержками, трудовыми конфликтами и политической напряжённостью. Ещё в июне сообщалось, что перспективы создания нового танка становятся всё менее определёнными, а сама программа рискует завершиться неудачей.

Несмотря на признание проблем, Фабьен Мандон призвал не рассматривать предыдущее сотрудничество как пустую трату времени.

Отвечая на вопрос депутата от ультраправой партии «Национальное объединение», генерал опроверг, что слово «провал» лучше всего описывает ситуацию вокруг MGCS.

«Это не полное поражение; это важное решение Германии, но наши сухопутные войска в течение нескольких лет совместно работали над тем, чтобы определить, каким должен быть будущий основной боевой танк. Это не было пустой тратой времени. Но с промышленной точки зрения это не является хорошей новостью», — сказал Мандон.

Представитель Министерства обороны Германии отказался комментировать заявление французского генерала.

Заявление Фабьена Мандона прозвучало всего через несколько месяцев после завершения другой масштабной франко-немецкой оборонной инициативы — FCAS (Future Combat Air System), предусматривавшей создание истребителя нового поколения.

Таким образом, проблемы вокруг MGCS стали очередным испытанием для совместных оборонных проектов двух европейских стран.

Об этом Фабьен Мандон заявил французским депутатам в ходе слушаний по бюджету на следующий год, сообщает Politico.

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