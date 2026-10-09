以色列在叙利亚扩建“苏法53”军事线——The National

以色列正在叙利亚领土内向纵深延伸数公里，在靠近被占领戈兰高地的库奈特拉省和德拉省扩建“苏法53”军事线。这条线路由道路、屏障、战壕及其他防御工事组成。据《The National》报道。

靠近居民点的线路

一名当地官员表示，“苏法53”始于库奈特拉省北部哈德尔镇附近。到去年冬天，该线路长度已达到约20公里，并延伸至哈姆迪亚村。这名消息人士对该报称，近几周来，以色列军方开始将该线路向南延伸，朝阿沙村方向推进。

这名官员还表示，由于建设工程，他的农田及其他村民的土地已无法进入。在哈姆迪亚，进入限制区域的人可能面临以色列部队开火的风险。以色列媒体报道称，一名22岁的巴勒斯坦人死亡，此人被怀疑试图渗透进入该地区的以色列军队阵地。

军事和政治意义

该线路以以色列“苏法”营命名，“苏法”意为“风暴”。据该报报道，该营在1973年战争期间击退叙利亚进攻方面发挥了重要作用。这项基础设施的建设工作始于2022年，即叙利亚内战期间。

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耶路撒冷国家安全研究所高级研究员卡尔米特·瓦伦西表示，“苏法53”的军事逻辑比其政治意义更容易理解。她说，在哈马斯于2023年10月7日发动袭击后，以色列军事学说强调前沿防御、更大的纵深、监视以及阻止渗透的障碍。

瓦伦西指出，道路、土堤和加固阵地具有战术价值，但可能获得战略和政治意义。与此同时，以色列尚未正式宣布“苏法53”为新的政治边界或正式化的领土项目。

大马士革的立场

叙利亚总统艾哈迈德·沙拉曾表示，与以色列讨论安全安排应在以色列部队撤回至1974年停火线之后进行。他表示，成功的安全安排可能为有关持久和平的谈判铺平道路。

以色列于1981年吞并戈兰高地，但联合国安理会认定这一决定无效，且不具有国际法效力。叙利亚政府代表曾在美国监督下参加与以色列就安全安排举行的谈判；报道中提到的最近一次会谈于8月在安曼举行。

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