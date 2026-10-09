В Польше временно закроют начальные школы из-за опасений новых нападений

В Польше 9 октября закроют все государственные и негосударственные начальные школы в гмине Вышкув Мазовецкого воеводства. Решение было объявлено на фоне сообщений о возможной эскалации насилия в учебных заведениях, которую в социальных сетях называют «кровавой пятницей».

После нападений в школах Мазовецкого воеводства среди учеников и родителей усилилось беспокойство из-за сообщений о якобы готовящихся новых актах насилия. По слухам, их кульминация должна была произойти в пятницу, 9 октября.

В группах учеников и родителей в социальных сетях начали распространять сообщения о «кровавой пятнице». Десятки публикаций содержат ложную информацию и слухи, которые усиливают тревогу. Значительная часть родителей заявляет, что не будет отправлять детей в школу.

О настроениях среди учеников рассказала Polsat News 18-летняя Никола, которая учится в одной из школ в Лещидуле-Новинах.

По словам девушки, информация, которая дошла до неё, свидетельствует о том, что лица, причастные к актам насилия в польских школах, могли действовать согласованно через закрытые группы в Facebook. Она также отметила, что, по широко распространенным слухам, кульминация этих событий может наступить в пятницу.

В то же время эти сообщения пока не являются подтверждением того, что новые нападения действительно готовятся.

Польская полиция подтвердила, что знает о слухах о возможном усилении насилия в школах, однако призвала граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Илона Пущян из районного управления полиции в Вишкове сообщила, что правоохранители также получили сообщения о возможной эскалации насилия в пятницу.

«Их расследует уголовный отдел в сотрудничестве с полицейскими, занимающимися киберпреступлениями», — отметила полицейская.

В то же время Илона Пущян подчеркнула, что правоохранители осторожно относятся к попыткам связать эти сообщения с мотивами нападения вблизи Вышкова.

По её словам, полиция продолжает выяснять обстоятельства преступления и мотивы несовершеннолетнего, который мог быть к нему причастен.

«Проводятся мероприятия, направленные на выяснение мотивов, которыми руководствовался несовершеннолетний. Также будет проведен осмотр изъятого у него телефона и других вещей. Это поможет выяснить, был ли это «челлендж» (интернет-вызов — ред.), или у него была какая-то собственная концепция, под каким влиянием он совершил это преступление», — сказала полицейская.

В четверг после обеда мазовецкий воевода Мариуш Франковский объявил о закрытии 9 октября всех начальных школ в гмине Вышкув.

Решение касается как государственных, так и негосударственных учебных заведений.

В то же время Илона Пущян уточнила, что решение о закрытии школ не было реакцией на слухи о «кровавой пятнице». По её словам, оно было принято ещё до того, как тревожные сообщения начали распространяться в социальных сетях.

Таким образом, польская полиция проверяет сообщения о возможной координации нападений в школах, тогда как информация о «кровавой пятнице» остается предметом проверки, а не подтвержденным фактом.

Об этом сообщает Polsat News.

Утром 8 октября в начальной школе имени Иоанна Павла II в селе Лещидул-Новины Мазовецкого воеводства произошло нападение с ножом.

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