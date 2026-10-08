Поліція Польщі посилила патрулювання біля всіх шкіл — Interia

Поліція Польщі посилила патрулювання біля всіх шкіл країни після нещодавніх нападів із ножем у Лещидулі-Новінах та Остроленці. Про це в ефірі Polsat News заявив речник Головного управління поліції підінспектор Анджей Фійолек, повідомляє Interia.

За словами Фійолека, посилені перевірки вже запровадили. Працівники превентивної поліції, які реагують на виклики, частіше перебуватимуть неподалік навчальних закладів. Вони звертатимуть увагу на підозрілих осіб, їхню поведінку та залишені предмети, які можуть становити небезпеку. До заходів також залучили дільничних офіцерів.

Напад у Лещидулі-Новінах

Уранці в четвер 15-річний нападник із ножем увійшов до початкової школи імені Івана Павла II в Лещидулі-Новінах поблизу Вишкува. За даними мазовецької поліції, це був колишній учень закладу. Він поранив трьох людей: працівницю школи, директора та вчительку.

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Директор знешкодив нападника, після чого підлітка затримали поліцейські. Згодом поліція Мазовецького воєводства повідомила про смерть 37-річної працівниці школи, яку перед тим намагалися реанімувати.

Інциденти в Остроленці та Серпці

У середу в комплексі професійних шкіл № 4 в Остроленці 19-річний учень закладу, за даними Interia, поранив ножем дев’ятьох людей: п’ятьох учнів, двох учителів і двох сторонніх осіб. Постраждалих доправили до лікарень у Ломжі та Остроленці, загрози їхньому життю не було.

Поліція затримала 19-річного підозрюваного в районі міського пляжу. Перед затриманням він завдав собі ушкоджень і також був госпіталізований. Окремо в Серпці правоохоронці затримали 17-річного підлітка, який погрожував нападом у школі. Міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський заявив, що в нього знайшли два ножі, а на вилучених електронних носіях — інформацію про його інтернет-пошуки щодо організації такого нападу.

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