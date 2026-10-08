Policja w Polsce zwiększyła patrole w pobliżu wszystkich szkół w kraju po niedawnych atakach nożem w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce. Poinformował o tym na antenie Polsat News podinsp. Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Głównej Policji, podaje Interia.

Według Fijołka wzmożone kontrole zostały już wprowadzone. Funkcjonariusze prewencji reagujący na wezwania będą częściej przebywać w pobliżu placówek oświatowych. Będą zwracać uwagę na podejrzane osoby, ich zachowanie oraz pozostawione przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie. Do działań zaangażowano również dzielnicowych.

Atak w Leszczydole-Nowinach

W czwartek rano 15-letni napastnik z nożem wszedł do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach koło Wyszkowa. Według mazowieckiej policji był byłym uczniem placówki. Ranił trzy osoby: pracownicę szkoły, dyrektora i nauczycielkę.

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Dyrektor obezwładnił napastnika, po czym nastolatek został zatrzymany przez policję. Później policja województwa mazowieckiego poinformowała o śmierci 37-letniej pracownicy szkoły, którą wcześniej próbowano reanimować.

Incydenty w Ostrołęce i Sierpcu

W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni uczeń placówki, według Interii, ranił nożem dziewięć osób: pięciu uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. Poszkodowanych przewieziono do szpitali w Łomży i Ostrołęce, a ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Policja zatrzymała 19-letniego podejrzanego w rejonie miejskiej plaży. Przed zatrzymaniem zadał sobie obrażenia i również został hospitalizowany. Osobno w Sierpcu funkcjonariusze zatrzymali 17-letniego nastolatka, który groził atakiem w szkole. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oświadczył, że znaleziono przy nim dwa noże, a na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych — informacje o jego wyszukiwaniach w internecie dotyczących organizacji takiego ataku.

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