Interia：波兰警方加强所有学校附近的巡逻

在莱什奇杜乌-诺维内和奥斯特罗文卡近期发生持刀袭击事件后，波兰警方加强了全国所有学校附近的巡逻。波兰警察总局发言人、副警监安杰伊·菲约韦克在Polsat News节目中表示，Interia报道。

菲约韦克称，加强检查措施已经实施。负责响应报警的预防警察将更频繁地出现在教育机构附近。他们将关注可疑人员、其行为以及可能构成危险的遗留物品。辖区警官也被纳入这些措施。

莱什奇杜乌-诺维内的袭击

周四上午，一名15岁的持刀袭击者进入了维什库夫附近莱什奇杜乌-诺维内的若望·保禄二世小学。根据马佐夫舍警方的数据，他是该校的一名前学生。他刺伤了3人：一名学校女员工、校长和一名女教师。

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校长制服了袭击者，随后警方拘留了这名少年。之后，马佐夫舍省警方报告称，此前曾试图对其进行抢救的37岁学校女员工死亡。

奥斯特罗文卡和谢尔普茨的事件

周三，在奥斯特罗文卡第4职业学校综合体内，据Interia报道，该校一名19岁学生持刀刺伤9人：5名学生、2名教师和2名无关人员。伤者被送往沃姆扎和奥斯特罗文卡的医院，生命没有危险。

警方在城市海滩附近拘留了这名19岁嫌疑人。在被拘留前，他弄伤了自己，也被送医治疗。此外，在谢尔普茨，执法人员拘留了一名威胁要在学校发动袭击的17岁少年。内政和行政部长马尔钦·凯尔温斯基表示，在他身上发现两把刀，而在查获的电子存储设备中发现了有关他在网上搜索组织此类袭击的信息。

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