Полиция Польши усилила патрулирование возле всех школ — Interia

Полиция Польши усилила патрулирование возле всех школ страны после недавних нападений с ножом в Лещидуле-Новинах и Остроленке. Об этом в эфире Polsat News заявил представитель Главного управления полиции подинспектор Анджей Фиёлек, сообщает Interia.

По словам Фиёлека, усиленные проверки уже введены. Сотрудники превентивной полиции, реагирующие на вызовы, будут чаще находиться неподалеку от учебных заведений. Они будут обращать внимание на подозрительных лиц, их поведение и оставленные предметы, которые могут представлять опасность. К мерам также привлекли участковых офицеров.

Нападение в Лещидуле-Новинах

Утром в четверг 15-летний нападавший с ножом вошел в начальную школу имени Иоанна Павла II в Лещидуле-Новинах возле Вышкува. По данным мазовецкой полиции, он был бывшим учеником учреждения. Он ранил трех человек: сотрудницу школы, директора и учительницу.

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Директор обезвредил нападавшего, после чего подростка задержали полицейские. Позже полиция Мазовецкого воеводства сообщила о смерти 37-летней сотрудницы школы, которую до этого пытались реанимировать.

Инциденты в Остроленке и Серпце

В среду в комплексе профессиональных школ № 4 в Остроленке 19-летний ученик учреждения, по данным Interia, ранил ножом девять человек: пятерых учеников, двух учителей и двух посторонних лиц. Пострадавших доставили в больницы в Ломже и Остроленке, угрозы их жизни не было.

Полиция задержала 19-летнего подозреваемого в районе городского пляжа. Перед задержанием он нанес себе повреждения и также был госпитализирован. Отдельно в Серпце правоохранители задержали 17-летнего подростка, который угрожал нападением в школе. Министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский заявил, что у него нашли два ножа, а на изъятых электронных носителях — информацию о его интернет-поисках относительно организации такого нападения.

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