Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал на воскресенье на 8:30 совещание из-за случаев насилия в школах и волны дезинформации. Во встрече примут участие руководители нескольких министерств, координатор спецслужб и представители служб.

Совещание правительства Польши

Как сообщает RMF24, вместе с главой польского правительства в совещании примут участие министры образования, внутренних дел и администрации, здравоохранения и цифровизации. О созыве встречи в социальной сети X сообщил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.

Инциденты в Мазовии

В последние дни в Мазовецком воеводстве произошли несколько опасных инцидентов с участием молодых людей. В школе в Лещидуле-Новинах 15-летний подросток напал на трех человек. Среди них была 37-летняя сотрудница учреждения, которая умерла.

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Днем ранее в комплексе профессиональных школ №4 в Остроленке 19-летний юноша с ножом напал на девять человек, в том числе на пятерых учеников и двух учителей. По данным издания, у него также был рюкзак с самодельным взрывчатым веществом.

Полиция также сообщила, что предотвратила вероятное нападение в школе в Серпце. Задержанному 17-летнему юноше, который угрожал «сделать что-то плохое», предъявили обвинения и арестовали на два месяца.

После этих событий школы и детские сады Мазовецкого воеводства охватили дополнительным полицейским мониторингом при поддержке муниципальной стражи. Полиция также заявила, что по всей Польше проводит мероприятия для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. По состоянию на 6:00 правоохранители проверили почти 50 тысяч учреждений и задержали 76 человек. Полицейские патрули должны вернуться в школы в понедельник и оставаться там до отдельного решения.

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