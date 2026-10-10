Premier Polski Donald Tusk zwołał na niedzielę na godz. 8:30 naradę w związku z przypadkami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. W spotkaniu wezmą udział szefowie kilku ministerstw, koordynator służb specjalnych oraz przedstawiciele służb.

Narada rządu Polski

Jak informuje RMF24, wraz z szefem polskiego rządu w naradzie wezmą udział ministrowie edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia oraz cyfryzacji. O zwołaniu spotkania poinformował w serwisie społecznościowym X rzecznik rządu Adam Szłapka.

Incydenty na Mazowszu

W ostatnich dniach w województwie mazowieckim doszło do kilku niebezpiecznych incydentów z udziałem młodych ludzi. W szkole w Leszczydole-Nowinach 15-letni nastolatek zaatakował trzy osoby. Wśród nich była 37-letnia pracownica placówki, która zmarła.

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Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni mężczyzna z nożem zaatakował dziewięć osób, w tym pięciu uczniów i dwóch nauczycieli. Według informacji portalu miał on również plecak z domowej roboty substancją wybuchową.

Policja poinformowała także, że zapobiegła prawdopodobnemu atakowi w szkole w Sierpcu. Zatrzymanemu 17-latkowi, który groził, że „zrobi coś złego”, postawiono zarzuty i aresztowano go na dwa miesiące.

Po tych wydarzeniach szkoły i przedszkola w województwie mazowieckim objęto dodatkowym monitoringiem policji przy wsparciu straży miejskiej. Policja oświadczyła również, że w całej Polsce prowadzi działania mające zagwarantować bezpieczeństwo w placówkach oświatowych. Do godz. 6:00 funkcjonariusze sprawdzili prawie 50 tysięcy placówek i zatrzymali 76 osób. Patrole policji mają wrócić do szkół w poniedziałek i pozostać tam do odrębnej decyzji.

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