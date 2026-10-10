波兰总理唐纳德·图斯克召集于周日8时30分举行会议，讨论校园暴力事件和一波虚假信息。多个部委的负责人、特勤部门协调员以及相关部门代表将参加会议。

波兰政府会议

据RMF24报道，波兰政府首脑将与教育、内政和行政、卫生及数字化部长一同参加会议。政府发言人亚当·什瓦普卡在社交平台X上宣布了召开此次会议的消息。

马佐夫舍地区的事件

近日，马佐夫舍省发生数起涉及年轻人的危险事件。在莱什奇杜乌-诺维内一所学校，一名15岁少年袭击了3人。其中包括该机构一名37岁的女工作人员，她已死亡。

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一天前，在奥斯特罗文卡第4职业学校综合体，一名持刀19岁男子袭击了9人，其中包括5名学生和2名教师。据该媒体报道，他还携带了一个装有自制爆炸物质的背包。

警方还表示，他们阻止了塞尔普茨一所学校可能发生的袭击事件。被拘留的17岁少年曾威胁要“做点坏事”，他被提出指控并被逮捕两个月。

这些事件发生后，马佐夫舍省的学校和幼儿园在市政警卫队的支持下被纳入警方额外监控范围。警方还表示，正在波兰全国开展措施，以保障教育机构的安全。截至6时，执法人员已检查近5万家机构，并拘留76人。警方巡逻队将于周一返回学校，并留守至另行决定为止。

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