У Польщі 15-річний підліток напав із ножем на школу

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Уранці 8 жовтня в початковій школі імені Івана Павла II у селі Лещидул-Новіни Мазовецького воєводства стався напад із ножем.

За даними правоохоронців, до навчального закладу прийшов 15-річний колишній учень і почав нападати на людей. Поранення отримали троє людей.

37-річна прибиральниця померла в лікарні від отриманих травм. Також постраждав учитель, якого госпіталізували. Директор школи отримав поверхневі поранення та, за попередніми даними, зміг знешкодити нападника.

Підлітка затримала поліція. Це вже другий напад із ножем у польському навчальному закладі за два дні: 7 жовтня в Остроленці 19-річний хлопець поранив вісьмох людей, серед яких було п’ятеро учнів.

Джерело: Polsat News

Поліція Польщі посилила патрулювання біля всіх шкіл країни після нещодавніх нападів із ножем у Лещидулі-Новінах та Остроленці.

Апеляційний суд у Любліні, Польща, збільшив із трьох з половиною до п’яти з половиною років ув’язнення покарання для колишнього військовослужбовця Павела К. Його засудили за заявлену готовність співпрацювати з російськими спецслужбами держави-агресора та незаконне володіння зброєю і боєприпасами.

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