В Польше 15-летний подросток напал с ножом на школу

Утром 8 октября в начальной школе имени Иоанна Павла II в селе Лещидул-Новины Мазовецкого воеводства произошло нападение с ножом.

По данным правоохранительных органов, в учебное заведение пришел 15-летний бывший ученик и начал нападать на людей. Ранения получили три человека.

37-летняя уборщица скончалась в больнице от полученных травм. Также пострадал учитель, которого госпитализировали. Директор школы получил поверхностные ранения и, по предварительным данным, смог обезвредить нападавшего.

Подростка задержала полиция. Это уже второе нападение с ножом в польском учебном заведении за два дня: 7 октября в Остроленке 19-летний парень ранил восьмерых человек, среди которых было пятеро учеников.

Источник: Polsat News

Полиция Польши усилила патрулирование возле всех школ страны после недавних нападений с ножом в Лещидуле-Новинах и Остроленце.

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