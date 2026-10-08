В Иркутске завершили проверку после смерти сотрудницы противочумного института

В Иркутской области России отменили карантин, введенный после смерти 28-летней сотрудницы противочумного института Дарьи Шипиловой. Российские власти заявляют, что почти 5 тысяч исследований не выявили опасных патогенов, однако точную причину смерти женщины до сих пор официально не назвали.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 8 октября заявил о завершении профилактических мер после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института. По его словам, карантинные ограничения больше не требуются, а ситуация в Иркутске и Шелехове остается спокойной. Причиной смерти Дарьи Шипиловой российские власти называют «внебольничную пневмонию». Ранее Роспотребнадзор уточнял, что речь идет о пневмонии неустановленной этиологии.

После смерти женщины власти изолировали около 200 человек, контактировавших с ней. В нескольких медицинских учреждениях региона также вводились карантинные ограничения. Кобзев заявил, что все контактные лица уже прошли медицинское наблюдение. Признаков инфекционного заболевания у них не обнаружили. «Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено. Результаты почти 5 тысяч лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов», — сказал губернатор.

По его словам, сама сотрудница была вакцинирована и обладала иммунитетом к опасным инфекциям, с которыми работала. Также проверка не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте. «Карантин снят. Работаем в обычном режиме», — заявил Кобзев.

Почему возникли разговоры о чуме

Смерть сотрудницы противочумного института вызвала беспокойство из-за специфики ее работы. После сообщений о смерти в российских и независимых СМИ начали появляться предположения, что женщина могла заразиться чумой. Официально российские власти этого не подтвердили. Роспотребнадзор заявил, что у женщины не обнаружили опасных микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью.

В то же время ситуация привлекла внимание Всемирной организации здравоохранения. 7 октября генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейисус заявил, что организация пока не имеет полной картины того, что произошло в Иркутской области. По его словам, ВОЗ запросила у России дополнительную информацию о лабораторных исследованиях умершей и людей, которые с ней контактировали. Организация также попросила объяснить, почему после смерти женщины были введены столь масштабные профилактические меры. «Поскольку у нас пока нет полной картины этого события, мы не можем провести полную оценку рисков», — заявил глава ВОЗ.

Отдельно ВОЗ просила проверить сообщение о якобы втором сотруднике с пневмонией неустановленного происхождения. 8 октября Роспотребнадзор назвал эту информацию ложной. «Данная информация не соответствует действительности», — заявили в российском ведомстве.

Что произошло после смерти сотрудницы

Дарья Шипилова скончалась 2 октября. После этого российские власти провели внеочередное заседание санитарно-протиепидемической комиссии. В Иркутск также приезжала руководительница Роспотребнадзора Анна Попова. Около 200 человек, контактировавших с умершей, поместили под медицинское наблюдение и изоляцию. В регионе также вводили дополнительные ограничения в медицинских учреждениях.

Сообщалось и о режиме ношения масок на Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове. Эти меры власти объясняли необходимостью предотвратить возможное распространение инфекции. Теперь российские власти заявляют, что все профилактические меры завершены. По результатам почти 5 тысяч лабораторных исследований опасных патогенов обнаружено не было, а среди контактных с умершей признаков инфекционного заболевания не выявлено.

В то же время окончательного ответа на главный вопрос — от чего именно умерла сотрудница противочумного института — в открытых официальных сообщениях нет. Российские власти говорят о внебольничной пневмонии неустановленной этиологии, тогда как ВОЗ продолжает запрашивать дополнительную информацию об этом случае.

После смерти лаборантки в Иркутске, работавшей в противочумном институте, в России заговорили о возможном заражении легочной чумой. Эта информация вызвала опасения относительно новой вспышки, однако сама по себе смерть женщины еще не означает, что в России началась эпидемия. Врач-инфекционист Лариса Мороз объяснила, насколько опасна чума сегодня, как она передается и может ли она добраться до Украины.



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