Трамп назвал врагами всех, кто использует термин «искусственный интеллект»
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «врагом» тех, кто продолжает использовать термин «искусственный интеллект» вместо предложенного им понятия «суперинтеллект». Он напомнил о своем указе, который обязывает федеральные органы США использовать термины «Super Intelligence» и «SI» вместо «Artificial Intelligence» и «AI».
Требование касается официальной корреспонденции, публичных выступлений, сайтов, отчетов и других документов исполнительной власти.
«Если вы используете термин «искусственный интеллект» вместо «суперинтеллекта», вы — враг», — заявил Трамп.
По замыслу президента США, понятие «суперинтеллект» точнее отражает возможности современных технологий. В указе отмечается, что новейшие системы уже значительно превосходят то, что предполагалось на момент появления термина «искусственный интеллект», поскольку могут усиливать человеческие возможности и открывать новые способы работы в различных сферах.
Указ Трампа № 14434 под названием «Inaugurating the Era of Super Intelligence» он подписал 29 сентября. Документ предусматривает, что федеральные ведомства должны использовать новую терминологию «в максимально допустимой законом мере».
В то же время указ не требует изменения уже изданных нормативных актов, президентских документов, контрактов, грантов или других исторических документов.
Источник: Трамп в своей социальной сети TruthSocial.
В США губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что штат не будет выполнять требование президента Дональда Трампа называть искусственный интеллект «суперинтеллектом». Ньюсом написал в X, что подписал указ, который навсегда закрепляет название Artificial Intelligence для этой технологии в Калифорнии.
Китай заявил, что уважает термин «суперинтеллект», введенный Трампом — Channel NewsAsia.