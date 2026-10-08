НАТО проведет в Италии ежегодные ядерные учения Steadfast Noon, в которых с 13 по 23 октября примут участие 17 союзников Альянса. Маневры пройдут на фоне напряженных отношений между НАТО и государством-агрессором Россией.

Учения без ядерного оружия

Как сообщает Politico Europe, директор НАТО по ядерной политике Насима Барроуз заявила, что такие учения проводятся ежегодно. По ее словам, это должно продемонстрировать предсказуемость действий Альянса и снизить риск просчетов.

Барроуз отметила, что цель маневров — тренировка сил союзников для поддержания готовности, а также безопасности и защиты ядерного потенциала НАТО. Руководитель ядерных операций НАТО, полковник США Дэвид Булл, сообщил, что масштаб участия будет аналогичным предыдущим годам.

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Программа предусматривает смоделированную тревогу и летные упражнения, однако ядерное оружие на учениях использовать не будут. Также будут задействованы самолеты двойного назначения и наземные подразделения, которые будут отрабатывать загрузку, заправку и техническое обслуживание самолетов.

Переписка с Москвой

Учения состоятся после обмена письмами между НАТО и Москвой, который произошел после августовских учений союзников вблизи Калининградской области. По данным издания, после предыдущих учений НАТО Российская Федерация, государство-агрессор, направила Альянсу письмо с угрозами ударов по территории союзников и упоминанием об использовании своего ядерного арсенала.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично раскритиковал этот шаг на прошлой неделе. Европейские страны также обвиняют Россию в саботаже и усилении так называемых гибридных атак в Европе. Посольство России в Бельгии не предоставило оперативный комментарий на запрос Politico Europe.

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