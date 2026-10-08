北约将于10月13日至23日在意大利举行年度“坚定正午”核演习，北约17个盟国将参加。演习将在北约与侵略国俄罗斯关系紧张的背景下举行。

不使用核武器的演习

据Politico Europe报道，北约核政策主管纳西玛·巴鲁兹表示，此类演习每年举行。她说，这旨在展示北约行动的可预测性，并降低误判风险。

巴鲁兹指出，演习的目的是训练盟军部队维持战备状态，以及维护北约核能力的安全与防护。北约核行动负责人、美国上校戴维·布尔表示，参与规模将与往年类似。

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演习计划包括模拟警报和飞行训练，但演习期间不会使用核武器。还将动用双用途飞机和地面部队，演练飞机装载、加油和技术维护。

与莫斯科的通信

此次演习将在北约与莫斯科交换信函之后举行；信函交换发生在盟国8月于加里宁格勒州附近举行演习之后。据该媒体报道，在此前的北约演习后，俄罗斯联邦这一侵略国向北约发送了一封信，威胁打击盟国领土，并提及使用其核武库。

北约秘书长马克·吕特上周公开批评了这一举动。欧洲国家还指责俄罗斯实施破坏活动，并加剧在欧洲所谓的混合攻击。俄罗斯驻比利时大使馆未就Politico Europe的询问及时置评。

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