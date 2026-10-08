NATO przeprowadzi we Włoszech doroczne ćwiczenia nuklearne Steadfast Noon, w których od 13 do 23 października weźmie udział 17 sojuszników Sojuszu. Manewry odbędą się w warunkach napiętych relacji między NATO a państwem-agresorem Rosją.

Ćwiczenia bez broni jądrowej

Jak informuje Politico Europe, dyrektorka NATO ds. polityki nuklearnej Nassima Barrouz oświadczyła, że takie ćwiczenia są przeprowadzane co roku. Według niej ma to pokazać przewidywalność działań Sojuszu i zmniejszyć ryzyko błędnych kalkulacji.

Barrouz zaznaczyła, że celem manewrów jest szkolenie sił sojuszniczych w celu utrzymania gotowości, a także bezpieczeństwa i ochrony potencjału nuklearnego NATO. Szef operacji nuklearnych NATO, pułkownik USA David Bull, poinformował, że skala udziału będzie podobna jak w poprzednich latach.

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Program przewiduje symulowany alarm i ćwiczenia lotnicze, jednak podczas ćwiczeń nie zostanie użyta broń jądrowa. Zaangażowane zostaną również samoloty podwójnego przeznaczenia oraz jednostki naziemne, które będą ćwiczyć załadunek, tankowanie i obsługę techniczną samolotów.

Korespondencja z Moskwą

Ćwiczenia odbędą się po wymianie listów między NATO a Moskwą, do której doszło po sierpniowych ćwiczeniach sojuszników w pobliżu obwodu kaliningradzkiego. Według publikacji po poprzednich ćwiczeniach NATO Federacja Rosyjska, państwo-agresor, wysłała do Sojuszu list z groźbami uderzeń na terytorium sojuszników i wzmianką o użyciu swojego arsenału nuklearnego.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte publicznie skrytykował ten krok w ubiegłym tygodniu. Kraje europejskie oskarżają również Rosję o sabotaż i nasilanie tak zwanych ataków hybrydowych w Europie. Ambasada Rosji w Belgii nie udzieliła szybkiego komentarza na zapytanie Politico Europe.

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