Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды, признал бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте способным предстать перед судом по делу о преступлениях против человечности, связанных с его антинаркотической кампанией. Как сообщает Al Jazeera, судьи пришли к выводу, что 81-летний обвиняемый способен понимать выдвинутые против него обвинения и участвовать в производстве.

Выводы медицинских экспертов

В суде заявили, что независимые медицинские эксперты обследовали Дутерте и признали его психически способным понимать доказательства и обсуждать защиту со своими адвокатами. Палата суда также признала, что обвиняемый может эффективно реализовывать свое право на справедливое судебное разбирательство.

Ранее защита Дутерте пыталась добиться прекращения дела по медицинским основаниям. Адвокаты утверждали, что из-за серьезной потери памяти он не способен усваивать новую информацию или достоверно вспоминать прошлые события. Судьи также отклонили ходатайство о его освобождении из-под стражи.

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Обвинения и дата слушаний

Дутерте обвиняют в убийствах и покушениях на убийство из-за его предполагаемой причастности к десяткам убийств. Он отрицает обвинения, заявляя, что приказывал полиции действовать только в пределах самообороны во время антинаркотической кампании. В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Судебное разбирательство должно начаться 30 ноября. Дутерте, который был президентом Филиппин в 2016–2022 годах, был арестован на Филиппинах в марте 2025 года и после длительного расследования доставлен в штаб-квартиру МУС в Гааге. В прошлом месяце он впервые лично появился в МУС.

По данным национальной полиции, во время антинаркотической кампании погибли более 6 тысяч человек, тогда как правозащитные группы оценивают число погибших в до 30 тысяч. Прокуроры утверждают, что полиция и связанные с правительством группы совершили десятки убийств по приказам Дутерте.

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