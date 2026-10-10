Недалеко от Измира в Турции произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил польских туристов из аэропорта в Айдын. Один человек находится в больнице, еще шести людям с легкими травмами оказали медицинскую помощь, сообщает RMF24.

Столкновение на дороге Айдын — Измир

ДТП произошло на дороге Айдын — Измир в муниципалитете Герменджик. Автобус направлялся из аэропорта Измира в сторону Айдына. По предварительным данным, в автобус с польскими туристами врезался легковой автомобиль, выезжавший на дорогу.

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В легковом автомобиле погибли два человека. По данным RMF24, они не были гражданами Польши. Турецкие СМИ сообщили, что после столкновения оба транспортных средства съехали с дороги и оказались в лесистой местности.

Расследование ДТП

Прокуратура начала расследование обстоятельств аварии. Все поляки находятся под опекой туристического агентства и поддерживают связь с консулом.

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