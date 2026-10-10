W pobliżu Izmiru w Turcji doszło do wypadku z udziałem autobusu, który przewoził polskich turystów z lotniska do Aydinu. Jedna osoba przebywa w szpitalu, a sześciu innym osobom z lekkimi obrażeniami udzielono pomocy medycznej, informuje RMF24.

Zderzenie na drodze Aydin — Izmir

Do wypadku doszło na drodze Aydin — Izmir w gminie Germencik. Autobus jechał z lotniska w Izmirze w kierunku Aydinu. Według wstępnych danych w autobus z polskimi turystami uderzył samochód osobowy, który wjeżdżał na drogę.

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W samochodzie osobowym zginęły dwie osoby. Według RMF24 nie były one obywatelami Polski. Tureckie media podały, że po zderzeniu oba pojazdy zjechały z drogi i znalazły się na zalesionym terenie.

Śledztwo w sprawie wypadku

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie okoliczności wypadku. Wszyscy Polacy znajdują się pod opieką biura podróży i kontaktują się z konsulem.

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