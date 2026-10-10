Мужчина в Эстонии получил условный срок за надпись «Слава России» на флаге Украины

Харьюский уездный суд в Таллинне приговорил 44-летнего гражданина Эстонии к трем месяцам условного заключения за осквернение украинского флага возле посольства России.

Согласно материалам уголовного дела, около 3 часов ночи 23 апреля 2023 года мужчина находился возле российского посольства в Таллинне, где на временном ограждении был установлен украинский флаг. Мужчина написал на нём маркером «Слава России».

Суд признал обвиняемого виновным в осквернении официального символа иностранного государства. Ему назначили три месяца лишения свободы, однако наказание было заменено условным сроком с испытательным сроком в один год.

С учётом двух дней, проведённых под стражей в апреле 2023 года, неотработанный срок составил два месяца и 28 дней. Если в течение испытательного срока мужчина не совершит нового умышленного преступления, ему не придётся отбывать наказание в тюрьме.

Кроме того, осужденный должен выплатить государству 1684,68 евро судебных издержек в рассрочку в течение 12 месяцев. Расходы на судебную психиатрическую экспертизу в размере 1300 евро и часть оплаты услуг адвоката в размере 44,64 евро суд возложил на государство.

Украинский флаг и использованный маркер подлежат уничтожению.

Об этом сообщает ERR.

Напомним, что Европарламент проголосовал за лишение иммунитета польского евродепутата Гжегожа Брауна, в частности по делу о надругательстве над украинским флагом.

В Киеве суд рассматривал вопрос о принудительном лечении женщины, подозреваемой в осквернении могил погибших военнослужащих — в частности, Дмитрия Коцюбайла с позывным «Да Винчи», Павла Петриченко и Андрея Пыльщикова с позывным «Джус».

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