Российский маркетплейс «Озон» отказывается страховать товары продавцов от атак дронов

Российский маркетплейс «Озон» объявил, что с 13 октября прекращает действие программы страхования «Ингострах» для продавцов от массовых повреждений товаров и атак беспилотников.



Такое решение в компании объяснили изменением условий покрытия определенных рисков. В пресс-службе маркетплейса уточнили, что эта страховая программа была единственной доступной для продавцов Ozon.

Страховка будет действовать до полуночи 12 октября – «активные полисы обеспечивают защиту ваших товаров от всех рисков, предусмотренных договором». После этого все полисы в личном кабинете станут недоступными, оплата за страхование перестанет списываться.

«Все продавцы, у которых на момент происшествий на объектах была подключена страховка, получат выплаты за товары — в этом вопросе абсолютно ничего не меняется, можно не переживать. Если до отключения страховки произойдут другие страховые случаи, выплаты по ним также будут», — заявили на маркетплейсе.

Напомним, что китайский маркетплейс Poizon активно выходит на российский рынок и впервые раскрыл условия сотрудничества с продавцами. Комиссия на платформе составляет от 19% до 29%. Для крупнейших российских маркетплейсов этот показатель может достигать 55%.

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