Rosyjska platforma handlowa Ozon odmawia ubezpieczenia towarów sprzedawców przed atakami dronów
Rosyjska platforma handlowa Ozon ogłosiła, że od 13 października wygasa program ubezpieczeniowy Ingostrach dla sprzedawców, chroniący przed masowymi uszkodzeniami towarów i atakami dronów.
Firma uzasadniła
tę decyzję zmianą warunków pokrycia określonych ryzyk. W biurze prasowym platformy wyjaśniono, że ten program ubezpieczeniowy był jedyną dostępną opcją dla sprzedawców Ozon.
Ubezpieczenie będzie obowiązywać do północy 12 października – „aktywne polisy zapewniają ochronę Państwa towarów przed wszystkimi ryzykami przewidzianymi w umowie”. Po tym terminie wszystkie polisy w panelu użytkownika staną się niedostępne, a opłaty za ubezpieczenie przestaną być pobierane.
„Wszyscy sprzedawcy, którzy w momencie zdarzeń na obiektach mieli wykupione ubezpieczenie, otrzymają odszkodowania za towary – w tej kwestii absolutnie nic się nie zmienia, nie ma powodu do obaw. Jeśli przed wyłączeniem ubezpieczenia wystąpią inne zdarzenia ubezpieczeniowe, odszkodowania z tego tytułu również zostaną wypłacone” – oświadczyli przedstawiciele platformy handlowej.
Przypomnijmy, że chiński marketplace Poizon aktywnie wkracza na rynek rosyjski i po raz pierwszy ujawnił warunki współpracy ze sprzedawcami. Prowizja na platformie wynosi od 19% do 29%. W przypadku największych rosyjskich platform handlowych wskaźnik ten może sięgać nawet 55%.
Wildberries i Ozon sprzeciwiają się planom rosyjskiego rządu dotyczącym podwyższenia podatków od zakupów zagranicznych.
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