Rosyjska platforma handlowa Ozon ogłosiła, że od 13 października wygasa program ubezpieczeniowy Ingostrach dla sprzedawców, chroniący przed masowymi uszkodzeniami towarów i atakami dronów.

Firma uzasadniła

tę decyzję zmianą warunków pokrycia określonych ryzyk. W biurze prasowym platformy wyjaśniono, że ten program ubezpieczeniowy był jedyną dostępną opcją dla sprzedawców Ozon.

Ubezpieczenie będzie obowiązywać do północy 12 października – „aktywne polisy zapewniają ochronę Państwa towarów przed wszystkimi ryzykami przewidzianymi w umowie”. Po tym terminie wszystkie polisy w panelu użytkownika staną się niedostępne, a opłaty za ubezpieczenie przestaną być pobierane.

„Wszyscy sprzedawcy, którzy w momencie zdarzeń na obiektach mieli wykupione ubezpieczenie, otrzymają odszkodowania za towary – w tej kwestii absolutnie nic się nie zmienia, nie ma powodu do obaw. Jeśli przed wyłączeniem ubezpieczenia wystąpią inne zdarzenia ubezpieczeniowe, odszkodowania z tego tytułu również zostaną wypłacone” – oświadczyli przedstawiciele platformy handlowej.

Przypomnijmy, że chiński marketplace Poizon aktywnie wkracza na rynek rosyjski i po raz pierwszy ujawnił warunki współpracy ze sprzedawcami. Prowizja na platformie wynosi od 19% do 29%. W przypadku największych rosyjskich platform handlowych wskaźnik ten może sięgać nawet 55%.

Wildberries i Ozon sprzeciwiają się planom rosyjskiego rządu dotyczącym podwyższenia podatków od zakupów zagranicznych.

Sprzedawcy Wildberries poinformowali o opóźnieniu wypłat w wysokości 20 mld rubli.

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