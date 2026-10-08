位于荷兰海牙的国际刑事法院认定，菲律宾前总统罗德里戈·杜特尔特适合就与其禁毒行动相关的危害人类罪案件出庭受审。据半岛电视台报道，法官认为，这名81岁的被告能够理解针对他的指控并参与诉讼程序。

医学专家的结论

法院表示，独立医学专家对杜特尔特进行了检查，认定他在精神上有能力理解证据并与律师讨论辩护事宜。法院审判庭还认定，被告能够有效行使其获得公平审判的权利。

此前，杜特尔特的辩护团队试图以医疗理由促使案件终止。其律师称，由于严重失忆，他无法吸收新信息，也无法可靠地回忆过去的事件。法官还驳回了将他从羁押中释放的请求。

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指控和听证日期

杜特尔特被控谋杀和谋杀未遂，原因是他涉嫌参与数十起杀戮。他否认指控，称自己在禁毒行动期间命令警方只在自卫范围内采取行动。如果被判有罪，他将面临最高为终身监禁的刑罚。

审判定于11月30日开始。杜特尔特于2016年至2022年担任菲律宾总统，2025年3月在菲律宾被捕，并在长期调查后被送往位于海牙的国际刑事法院总部。上个月，他首次亲自出现在国际刑事法院。

根据国家警察数据，禁毒行动期间有超过6000人死亡，而人权组织估计死亡人数最高达3万人。检察官称，警方和与政府有关联的团体根据杜特尔特的命令实施了数十起杀戮。

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