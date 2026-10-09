供应受扰，阿联酋零售商包租船只——《The National》

由于与对伊朗战争及霍尔木兹海峡关闭有关的海运物流中断，阿拉伯联合酋长国的食品零售商和生产商正在调整供应链。企业正在寻找距离更近的供应商，专门为自身供货包租船只，并提前采购原材料，据《The National》报道。

Lulu Group International自有品牌总监Shamin Sainulabdeen表示，海运交付在某些情况下持续长达70天，这给保质期较短的商品带来问题。他指出，阿联酋约80%的食品依赖进口，因此该连锁企业正更积极地寻找本地合作伙伴，以及此前主要来自欧洲和北美商品的替代品。

包租运输

Lulu Group International已开始通过包机和包租船只向海湾阿拉伯国家合作委员会成员国运送货物，其商店在这些国家运营。该公司还专门为自身从印度、泰国、中国、印度尼西亚、西班牙、土耳其和意大利的供货包租船只。

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Sainulabdeen解释说，此前不同生产商的货物会合并运输，而现在该零售商自行整合订单并安排海运。该公司还将采购转向亚洲市场，以缩短与供应商之间的距离。

原材料库存与本地生产

食品生产商United Foods，包括食用油和酥油产品，重点提前大批量订购原材料。该公司B2B业务高级经理Mohamad Ziad Al Najjar表示，采购会提前数月规划，收到的大批货物最多可维持五个月。

Al Ain Farms Group则专注于本地生产的产品。公司董事长Tarek Al Hosani表示，“阿联酋制造”标签对消费者具有价值，他们将该国的产品与市场监管、粮食安全和卫生标准联系在一起。公司代表还指出，阿联酋政府在解决获取商品问题方面提供了支持。

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