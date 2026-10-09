Продовольственные ритейлеры и производители в Объединенных Арабских Эмиратах меняют цепочки поставок из-за перебоев в морской логистике, связанных с войной с Ираном и закрытием Ормузского пролива. Компании ищут более близких поставщиков, фрахтуют суда исключительно для собственных поставок и заранее закупают сырье, сообщает The National.

По словам директора по собственным торговым маркам Lulu Group International Шамина Сайнуллабдина, доставка морем в некоторых случаях занимала до 70 дней, что создает проблему для товаров с коротким сроком годности. Он отметил, что около 80% продуктов питания в ОАЭ импортируется, поэтому сеть активнее ищет местных партнеров и заменители товаров, которые ранее преимущественно поступали из Европы и Северной Америки.

Чартерные перевозки

Lulu Group International начала доставлять грузы чартерными самолетами и судами в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, где работают ее магазины. Компания также фрахтует суда исключительно для собственных поставок из Индии, Таиланда, Китая, Индонезии, Испании, Турции и Италии.

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Сайнуллабдин объяснил, что ранее грузы разных производителей перевозились вместе, тогда как теперь ритейлер самостоятельно консолидирует заказы и организует морские перевозки. Компания также переориентирует закупки на азиатские рынки, чтобы сократить расстояние до поставщиков.

Запасы сырья и локальное производство

Производитель продуктов питания United Foods, в частности масла и топленого масла, сделал ставку на предварительные заказы сырья крупными партиями. Старший менеджер B2B-направления компании Мохамад Зиад Аль Наджар сообщил, что закупки планировались на несколько месяцев вперед, а полученных крупных партий может хватать до пяти месяцев.

Al Ain Farms Group, напротив, сосредоточилась на продукции местного производства. Председатель компании Тарек Аль Хосани заявил, что маркировка «сделано в ОАЭ» имеет ценность для покупателей, которые связывают продукцию страны с регулированием рынка, продовольственной безопасностью и стандартами здравоохранения. Представители компаний также отметили поддержку правительства ОАЭ в решении проблем с получением товаров.

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