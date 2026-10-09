Detaliści spożywczy i producenci w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zmieniają łańcuchy dostaw z powodu zakłóceń w logistyce morskiej związanych z wojną z Iranem i zamknięciem Cieśniny Ormuz. Firmy szukają bliższych dostawców, czarterują statki wyłącznie na potrzeby własnych dostaw i z wyprzedzeniem kupują surowce, informuje The National.

Według Shamína Sainulabdeena, dyrektora ds. marek własnych w Lulu Group International, dostawy drogą morską w niektórych przypadkach trwały do 70 dni, co stwarza problem dla towarów o krótkim terminie przydatności. Zaznaczył, że około 80% produktów spożywczych w ZEA jest importowanych, dlatego sieć aktywniej poszukuje lokalnych partnerów i zamienników towarów, które wcześniej pochodziły głównie z Europy i Ameryki Północnej.

Transport czarterowy

Lulu Group International rozpoczęła dostarczanie ładunków czarterowymi samolotami i statkami do państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej, w których działają jej sklepy. Firma czarteruje również statki wyłącznie na potrzeby własnych dostaw z Indii, Tajlandii, Chin, Indonezji, Hiszpanii, Turcji i Włoch.

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Sainulabdeen wyjaśnił, że wcześniej ładunki różnych producentów były przewożone razem, podczas gdy obecnie detalista samodzielnie konsoliduje zamówienia i organizuje transport morski. Firma przekierowuje również zakupy na rynki azjatyckie, aby skrócić odległość do dostawców.

Zapasy surowców i lokalna produkcja

Producent żywności United Foods, w tym oleju i masła klarowanego, postawił na wcześniejsze zamawianie surowców w dużych partiach. Starszy menedżer ds. segmentu B2B firmy, Mohamad Ziad Al Najjar, poinformował, że zakupy planowano z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a otrzymane duże partie mogą wystarczyć nawet na pięć miesięcy.

Al Ain Farms Group z kolei skoncentrowała się na produktach wytwarzanych lokalnie. Przewodniczący firmy Tarek Al Hosani oświadczył, że oznaczenie „wyprodukowano w ZEA” ma wartość dla kupujących, którzy kojarzą produkty tego kraju z regulacją rynku, bezpieczeństwem żywnościowym i standardami ochrony zdrowia. Przedstawiciele firm wskazali również na wsparcie rządu ZEA w rozwiązywaniu problemów z pozyskiwaniem towarów.

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