Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze w Niderlandach uznał byłego prezydenta Filipin Rodrigo Duterte za zdolnego do stanięcia przed sądem w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości związanych z jego kampanią antynarkotykową. Jak informuje Al Jazeera, sędziowie doszli do wniosku, że 81-letni oskarżony jest w stanie rozumieć postawione mu zarzuty i uczestniczyć w postępowaniu.

Wnioski ekspertów medycznych

Trybunał oświadczył, że niezależni eksperci medyczni zbadali Duterte i uznali go za psychicznie zdolnego do rozumienia dowodów oraz omawiania obrony ze swoimi prawnikami. Izba Trybunału uznała również, że oskarżony może skutecznie korzystać ze swojego prawa do sprawiedliwego procesu.

Wcześniej obrona Duterte próbowała doprowadzić do umorzenia sprawy z powodów medycznych. Jego prawnicy twierdzili, że z powodu poważnej utraty pamięci nie jest on zdolny przyswajać nowych informacji ani wiarygodnie przypominać sobie przeszłych wydarzeń. Sędziowie odrzucili również wniosek o zwolnienie go z aresztu.

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Zarzuty i data rozprawy

Duterte jest oskarżony o zabójstwa i usiłowania zabójstwa w związku z jego domniemanym udziałem w dziesiątkach zabójstw. Zaprzecza zarzutom, twierdząc, że podczas kampanii antynarkotykowej nakazywał policji działać wyłącznie w ramach samoobrony. W przypadku uznania go za winnego grozi mu maksymalna kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Proces ma rozpocząć się 30 listopada. Duterte, który był prezydentem Filipin w latach 2016–2022, został aresztowany na Filipinach w marcu 2025 roku i po długim śledztwie przewieziony do siedziby MTK w Hadze. W ubiegłym miesiącu po raz pierwszy osobiście stawił się przed MTK.

Według danych krajowej policji podczas kampanii antynarkotykowej zginęło ponad 6 tysięcy osób, podczas gdy organizacje praw człowieka szacują liczbę ofiar śmiertelnych na nawet 30 tysięcy. Prokuratorzy twierdzą, że policja i grupy powiązane z rządem dokonały dziesiątek zabójstw na polecenie Duterte.

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