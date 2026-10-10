Dwa drony z materiałami wybuchowymi zaatakowały bazę Organizacji Chabat Irańskiego Kurdystanu w Rizgari, znanym również jako Topzawa, w pobliżu Erbilu w Iraku. Przedstawiciel organizacji poinformował, że uderzenie spowodowało straty materialne, ale nikt nie ucierpiał. Pisze o tym Jerusalem Post, powołując się na kurdyjskie medium Rudaw.

Oświadczenia Teheranu i odpowiedź kurdyjskich partii

Atak nastąpił kilka godzin po wywiadzie z generalnym konsulem Iranu w Erbilu Faramazem Asadim. Stwierdził on, że pięć irańskich kurdyjskich partii opozycyjnych zjednoczyło się pod presją sił zagranicznych i rzekomo wyraziło gotowość do współpracy z tymi, którzy atakują Republikę Islamską.

Demokratyczna Partia Irańskiego Kurdystanu odrzuciła te oskarżenia. Partia oświadczyła, że Sojusz Sił Politycznych Irańskiego Kurdystanu, ogłoszony w lutym, został utworzony w celu koordynacji i współpracy na rzecz realizacji dążeń narodu kurdyjskiego. Partia oskarżyła również Teheran o odmowę uznania politycznych i narodowych żądań Kurdów oraz traktowanie kwestii kurdyjskiej przede wszystkim jako zagrożenia dla bezpieczeństwa.

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Obawy mieszkańców przyległych obszarów

Asadi nazwał kurdyjskie grupy opozycyjne organizacjami terrorystycznymi i wezwał do przekazywania ich członków Iranowi za pośrednictwem Interpolu. Demokratyczna Partia Irańskiego Kurdystanu odpowiedziała, że wykorzystanie międzynarodowych mechanizmów do odsyłania opozycjonistów do Iranu byłoby sprzeczne z ochroną uchodźców i zasadą zakazu przymusowego odsyłania.

Mieszkańcy obszarów w pobliżu baz sił opozycyjnych informują o nasileniu strachu z powodu uderzeń. Według władz Regionu Kurdystanu w Iraku od końca lutego region został poddany ponad tysiącu ataków dronów i rakiet ze strony Iranu oraz wspieranych przez Iran irackich ugrupowań. Część rodzin opuściła swoje domy, a w regionie nie ma systemów obrony powietrznej zdolnych do przechwytywania takich ataków.

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