Два беспилотника со взрывчаткой атаковали базу Организации Хабат Иранского Курдистана в Ризгари, также известном как Топзава, недалеко от Эрбиля в Ираке. Представитель организации сообщил, что удар причинил материальный ущерб, однако пострадавших не было. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на курдское медиа Rudaw.

Заявления Тегерана и ответ курдских партий

Атака произошла через несколько часов после интервью генерального консула Ирана в Эрбиле Фарамаза Асади. Он заявил, что пять иранских курдских оппозиционных партий объединились под давлением иностранных сил и якобы выразили готовность сотрудничать с теми, кто атакует Исламскую Республику.

Демократическая партия Иранского Курдистана отвергла эти обвинения. Партия заявила, что Альянс политических сил Иранского Курдистана, объявленный в феврале, был создан для координации и сотрудничества ради реализации стремлений курдского народа. Также в партии обвинили Тегеран в отказе признавать политические и национальные требования курдов и рассмотрении курдского вопроса прежде всего как угрозы безопасности.

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Опасения жителей прилегающих районов

Асади назвал курдские оппозиционные группы террористическими и призвал передавать их членов Ирану через Интерпол. В Демократической партии Иранского Курдистана ответили, что использование международных механизмов для возвращения оппозиционеров в Иран противоречило бы защите беженцев и принципу запрета принудительного возвращения.

Жители районов возле баз оппозиционных сил сообщают об усилении страха из-за ударов. По данным властей Курдистанского региона Ирака, с конца февраля регион подвергся более чем тысяче атак дронами и ракетами со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном иракских группировок. Часть семей покинула свои дома, а в регионе нет систем противовоздушной обороны для перехвата таких атак.

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