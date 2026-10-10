Іранські дрони атакували базу курдської організації поблизу Ербіля — Jerusalem Post

Два безпілотники з вибухівкою атакували базу Організації Хабат Іранського Курдистану в Різгарі, також відомому як Топзава, поблизу Ербіля в Іраку. Представник організації повідомив, що удар спричинив матеріальні збитки, проте постраждалих не було. Про це пише Jerusalem Post з посиланням на курдське медіа Rudaw.

Заяви Тегерана та відповідь курдських партій

Атака сталася через кілька годин після інтерв’ю генерального консула Ірану в Ербілі Фарамаза Асаді. Він заявив, що п’ять іранських курдських опозиційних партій об’єдналися під тиском іноземних сил та нібито висловили готовність співпрацювати з тими, хто атакує Ісламську Республіку.

Демократична партія Іранського Курдистану відкинула ці звинувачення. Партія заявила, що Альянс політичних сил Іранського Курдистану, оголошений у лютому, був створений для координації та співпраці задля реалізації прагнень курдського народу. Також у партії звинуватили Тегеран у відмові визнавати політичні та національні вимоги курдів і розгляді курдського питання передусім як загрози безпеці.

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Побоювання мешканців прилеглих районів

Асаді назвав курдські опозиційні групи терористичними та закликав передавати їхніх членів Ірану через Інтерпол. У Демократичній партії Іранського Курдистану відповіли, що застосування міжнародних механізмів для повернення опозиціонерів до Ірану суперечитиме захисту біженців і принципу заборони примусового повернення.

Мешканці районів поблизу баз опозиційних сил повідомляють про посилення страху через удари. За даними влади Курдистанського регіону Іраку, від кінця лютого регіон зазнав понад тисячі атак дронами та ракетами з боку Ірану й підтримуваних Іраном іракських угруповань. Частина сімей залишила домівки, а в регіоні немає систем протиповітряної оборони для перехоплення таких атак.

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