两架携带爆炸物的无人机袭击了位于伊拉克埃尔比勒附近里兹加里、也被称为托普扎瓦的伊朗库尔德斯坦哈巴特组织基地。该组织一名代表表示，袭击造成财产损失，但没有人员伤亡。据《耶路撒冷邮报》援引库尔德媒体Rudaw报道。

德黑兰的声明与库尔德政党的回应

此次袭击发生在伊朗驻埃尔比勒总领事法拉马兹·阿萨迪接受采访数小时后。他表示，五个伊朗库尔德反对党在外国势力压力下联合起来，并据称表示愿意与袭击伊斯兰共和国的人合作。

伊朗库尔德斯坦民主党驳斥了这些指控。该党表示，于2月宣布成立的伊朗库尔德斯坦政治力量联盟，旨在通过协调与合作实现库尔德人民的愿望。该党还指责德黑兰拒绝承认库尔德人的政治和民族诉求，并主要将库尔德问题视为安全威胁。

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邻近地区居民的担忧

阿萨迪称库尔德反对派团体为恐怖组织，并呼吁通过国际刑警组织将其成员移交给伊朗。伊朗库尔德斯坦民主党回应称，利用国际机制将反对派人士送回伊朗，将违背对难民的保护和禁止强迫遣返原则。

反对派力量基地附近地区的居民表示，袭击加剧了他们的恐惧。据伊拉克库尔德斯坦地区当局称，自2月底以来，该地区遭受了伊朗及伊朗支持的伊拉克组织发动的逾千次无人机和导弹袭击。一些家庭已离开家园，而该地区没有能够拦截此类袭击的防空系统。

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