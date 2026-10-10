Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность присоединения Соединенных Штатов к саудовским ударам по хуситам в Йемене после очередной атаки на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщает Fortune.

Трамп сказал журналистам, что США только что узнали о новом нападении и быстро примут решение. Хуситы, которых издание называет поддерживаемыми Ираном, ранее заявляли об ответственности за атаки на этой неделе на аэропорт Эр-Рияда, другие саудовские аэропорты, военные объекты и нефтяную инфраструктуру.

Удар по аэропорту Эр-Рияда

По словам двух региональных чиновников, аэропорт в столице Саудовской Аравии в субботу вновь подвергся атаке и был эвакуирован. Один из чиновников заявил, что ракета попала в комплекс, где расположены внутренние терминалы 3 и 4, в результате чего пострадало значительное число людей. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично комментировать ситуацию.

Саудовская служба гражданской авиации сообщила о приостановке работы аэропорта и оценке числа раненых и нанесенного ущерба. По данным Flightradar24, рейсы перенаправляли в другие аэропорты. США, Великобритания, Германия, Австралия и Канада посоветовали своим гражданам избегать аэропорта.

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Отмена рейсов и усиление ПВО

По данным FlightAware, за предыдущие 24 часа в аэропорту Эр-Рияда отменили не менее 225 рейсов. Air India, FlyDubai, Lufthansa Group и Pakistan International Airlines были среди перевозчиков, приостановивших полеты в Эр-Рияд и другие саудовские аэропорты на несколько следующих дней.

Агентство Европейского союза по безопасности полетов расширило рекомендации относительно воздушного пространства Саудовской Аравии, указав на способность хуситов поражать цели глубоко на территории королевства, в том числе в Эр-Рияде. Агентство также предупредило, что ракетные и дроновые атаки и попытки их перехвата повышают риск ошибочной идентификации гражданских самолетов.

Активизация атак произошла через неделю после начала масштабного наступления коалиции во главе с Саудовской Аравией против хуситов. Региональные чиновники ранее сообщали, что Саудовская Аравия испытывает нехватку ракет-перехватчиков и обратилась к Франции, Великобритании, Пакистану и Египту за поддержкой в сфере противовоздушной обороны. По их словам, помощь США включала обмен разведданными, определение целей и планирование последнего наступления.

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