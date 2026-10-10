美国总统唐纳德·特朗普表示，在利雅得哈立德国王国际机场再次遭袭后，他正在考虑美国加入沙特对也门胡塞武装的打击行动。《财富》报道称。

特朗普对记者表示，美国刚刚获悉这起新的袭击事件，并将迅速作出决定。该媒体称胡塞武装得到伊朗支持；他们此前宣称对本周针对利雅得机场、其他沙特机场、军事设施和石油基础设施的袭击负责。

利雅得机场遇袭

两名地区官员表示，沙特首都的机场周六再次遭到袭击并进行了疏散。其中一名官员称，一枚导弹击中了设有国内航站楼3号和4号的综合设施，导致大量人员受伤。这些官员在匿名条件下发言，因为他们未获授权公开评论这一情况。

沙特民航部门表示，机场运营已暂停，正在评估受伤人数和造成的损失。根据Flightradar24的数据，航班被转降至其他机场。美国、英国、德国、澳大利亚和加拿大建议本国公民避开该机场。

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航班取消与加强防空

根据FlightAware的数据，在此前24小时内，利雅得机场至少取消了225个航班。印度航空、迪拜航空、汉莎航空集团和巴基斯坦国际航空等航空公司暂停了未来数日飞往利雅得及其他沙特机场的航班。

欧洲航空安全局扩大了针对沙特阿拉伯领空的建议，指出胡塞武装有能力打击王国境内纵深目标，包括利雅得。该机构还警告称，导弹和无人机袭击及拦截它们的尝试，会增加错误识别民用飞机的风险。

袭击升级发生在沙特阿拉伯领导的联军对胡塞武装发起大规模攻势一周后。地区官员此前表示，沙特阿拉伯正面临拦截导弹短缺，并已就防空支持向法国、英国、巴基斯坦和埃及寻求帮助。据他们称，美国提供的协助包括情报共享、目标确定以及对最近一次攻势的规划。

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