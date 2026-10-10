Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że rozważa możliwość przyłączenia się Stanów Zjednoczonych do saudyjskich uderzeń na Huti w Jemenie po kolejnym ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie. Informuje o tym Fortune.

Trump powiedział dziennikarzom, że USA właśnie dowiedziały się o nowym ataku i szybko podejmą decyzję. Huti, których publikacja nazywa wspieranymi przez Iran, wcześniej przyznali się do odpowiedzialności za ataki w tym tygodniu na lotnisko w Rijadzie, inne saudyjskie lotniska, obiekty wojskowe i infrastrukturę naftową.

Uderzenie na lotnisko w Rijadzie

Według dwóch regionalnych urzędników lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej ponownie zostało zaatakowane w sobotę i ewakuowane. Jeden z urzędników powiedział, że rakieta trafiła w kompleks, w którym znajdują się krajowe terminale 3 i 4, w wyniku czego ucierpiała znaczna liczba osób. Urzędnicy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ nie byli upoważnieni do publicznego komentowania sytuacji.

Saudyjski urząd lotnictwa cywilnego poinformował o zawieszeniu działalności lotniska i ocenie liczby rannych oraz wyrządzonych szkód. Według Flightradar24 loty przekierowywano na inne lotniska. USA, Wielka Brytania, Niemcy, Australia i Kanada doradziły swoim obywatelom, aby unikali lotniska.

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Odwołania lotów i wzmocnienie obrony powietrznej

Według FlightAware w ciągu poprzednich 24 godzin na lotnisku w Rijadzie odwołano co najmniej 225 lotów. Air India, FlyDubai, Lufthansa Group i Pakistan International Airlines znalazły się wśród przewoźników, którzy zawiesili loty do Rijadu i innych saudyjskich lotnisk na kilka kolejnych dni.

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego rozszerzyła zalecenia dotyczące przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej, wskazując na zdolność Huti do rażenia celów głęboko na terytorium królestwa, w tym w Rijadzie. Agencja ostrzegła również, że ataki rakietowe i dronowe oraz próby ich przechwycenia zwiększają ryzyko błędnej identyfikacji samolotów cywilnych.

Nasilenie ataków nastąpiło tydzień po rozpoczęciu ofensywy na dużą skalę przez koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską przeciwko Huti. Regionalni urzędnicy wcześniej informowali, że Arabia Saudyjska odczuwa niedobór pocisków przechwytujących i zwróciła się do Francji, Wielkiej Brytanii, Pakistanu i Egiptu o wsparcie obrony powietrznej. Według nich pomoc USA obejmowała wymianę danych wywiadowczych, wskazywanie celów i planowanie ostatniej ofensywy.

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