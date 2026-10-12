W Polsce funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 12 osób w sprawie międzynarodowej zorganizowanej grupy powiązanej z oszustwami bankowymi. Wśród zatrzymanych w Warszawie jest dwóch Rosjan, wobec których w systemach widniały ostrzeżenia o możliwych kontaktach z organizacjami terrorystycznymi, informuje RMF24.

Zatrzymania w sprawie oszustw

Operację przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obaj zatrzymani Rosjanie mieli w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy: jeden przez dwa lata, drugi przez rok.

Zatrzymano także jeszcze jednego Ukraińca i dziewięciu Polaków. Wśród figurantów sprawy jest osoba, którą RMF24 nazywa warszawskim pseudokibicem. Łącznie zatrzymano czterech mężczyzn i osiem kobiet w wieku od 21 do 57 lat.

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Działalność grupy

Według RMF24 grupa działała około dwóch lat, głównie w Warszawie, Łodzi i Białymstoku. Jej członkowie specjalizowali się w oszustwach z wykorzystaniem szybkich płatności mobilnych. Kwota oszustw wyniosła co najmniej kilka milionów złotych, a dzienne zarobki grupy szacowano na od kilkudziesięciu tysięcy do 200 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w polskiej i obcych walutach, biżuterię oraz samochody o łącznej wartości ponad 850 tysięcy złotych. Siedmiu zatrzymanych zostało aresztowanych, a pozostałych oddano pod dozór policji. Grozi im do 12 lat więzienia. Polskie służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

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