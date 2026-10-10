W Strefie Gazy w Palestynie, mimo zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem, utrzymuje się powszechny głód. Według France 24 przedstawiciel Światowego Programu Żywnościowego ONZ określił sytuację bezpieczeństwa żywnościowego w enklawie jako niezwykle poważną.

Według najnowszych dostępnych danych za lipiec 1,4 mln z około 2,1 mln mieszkańców Gazy doświadczało ostrego niedoboru żywności. Około 200 tys. osób, według oceny przedstawiciela WFP ONZ, było o krok od głodu.

Kolejki po żywność

Mieszkanka Chan Junus Niyaha al-Masri każdego dnia spędza co najmniej sześć godzin w kolejce do kuchni społecznej, aby zdobyć jedzenie dla rodziny. Mieszka w namiocie z mężem i ośmiorgiem dzieci w wieku od trzech do 14 lat.

Mąż kobiety doznał obrażeń obu nóg w wyniku nalotu i nie może wraz z innymi szukać żywności. Dziesięcioosobowa rodzina ma tylko jeden posiłek dziennie — ryż, soczewicę i niewielką ilość kurczaka. Zapasy mąki trzeba racjonować.

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Brak pożywnej żywności

WFP ONZ podkreślił, że do Gazy dociera pewna ilość żywności, jednak dieta wielu osób nie jest wystarczająco zróżnicowana pod względem odżywczym. Jest to szczególnie groźne dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią, ponieważ potrzebują one produktów bogatych w białko, świeżych warzyw i owoców.

W sierpniu 2025 roku wspierana przez ONZ Zintegrowana Klasyfikacja Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego ogłosiła w Gazie stan głodu, co Izrael odrzucił jako fałszywe twierdzenie. W grudniu ONZ wycofała to określenie, informując, że w ciągu dwóch miesięcy rozejmu do enklawy dotarła wystarczająca pomoc, aby złagodzić kryzys. Jednocześnie izraelski organ COGAT oświadczył AFP, że sytuacja humanitarna w Gazie jest stabilna.

W raporcie Médecins du Monde wskazano, że 93% kobiet w ciąży lub karmiących piersią miało objawy anemii, ściśle związanej z niedożywieniem. Tylko 17% miało wystarczająco zróżnicowaną dietę, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe. Szpital Nasera w Chan Junus również poinformował o wzroście liczby zespołów i schorzeń związanych z niedożywieniem oraz osłabieniem układu odpornościowego.

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