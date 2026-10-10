В секторе Газа в Палестине, несмотря на прекращение огня между ХАМАС и Израилем, сохраняется распространённый голод. По данным France 24, представитель Всемирной продовольственной программы ООН назвал ситуацию с продовольственной безопасностью в анклаве крайне серьёзной.

Согласно последним доступным данным за июль, острую нехватку продовольствия испытывали 1,4 млн из примерно 2,1 млн жителей Газы. Около 200 тысяч человек, по оценке представителя ВПП ООН, находились в одном шаге от состояния голода.

Очереди за едой

Жительница Хан-Юниса Нияха аль-Масри ежедневно проводит не менее шести часов в очереди к общественной кухне, чтобы получить еду для семьи. Она живёт в палатке вместе с мужем и восемью детьми в возрасте от трёх до 14 лет.

Муж женщины получил ранения обеих ног в результате авиаудара и не может вместе с другими искать еду. Семья из десяти человек имеет лишь один приём пищи в день — рис, чечевицу и небольшое количество курятины. Запасы муки приходится распределять.

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Нехватка питательных продуктов

В ВПП ООН подчеркнули, что в Газу поступает некоторое количество продовольствия, однако рацион многих людей не имеет достаточного питательного разнообразия. Это особенно угрожает детям, беременным и кормящим грудью женщинам, поскольку им нужны белковые продукты, свежие овощи и фрукты.

В августе 2025 года поддерживаемая ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности объявила в Газе состояние голода, что Израиль отверг как ложное утверждение. В декабре ООН отменила это определение, сообщив, что за два месяца перемирия в анклав поступило достаточно помощи для ослабления кризиса. Израильский орган COGAT при этом заявил AFP, что гуманитарная ситуация в Газе стабильна.

В отчёте Médecins du Monde отмечается, что 93% беременных или кормящих грудью женщин имели симптомы анемии, тесно связанной с недоеданием. Лишь 17% имели достаточно разнообразный рацион для покрытия пищевых потребностей. В больнице Насера в Хан-Юнисе также сообщили о росте числа синдромов и состояний, связанных с недоеданием и ослаблением иммунной системы.

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