在巴勒斯坦加沙地带，尽管哈马斯与以色列之间已停火，广泛的饥饿状况仍在持续。据法国24台报道，联合国世界粮食计划署的一名代表称，该飞地的粮食安全形势极其严峻。

根据最新可获得的7月数据，加沙约210万居民中有140万人正经历严重粮食短缺。联合国世界粮食计划署代表评估称，约20万人距离饥饿状态仅一步之遥。

排队领取食物

汗尤尼斯居民尼亚哈·马斯里每天至少花六个小时在社区厨房排队，以便为家人领取食物。她与丈夫及八名3岁至14岁的孩子住在帐篷里。

这名女子的丈夫在一次空袭中双腿受伤，无法与其他人一起寻找食物。这个十口之家每天只有一顿饭——米饭、扁豆和少量鸡肉。面粉储备不得不进行配给。

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缺乏营养食品

联合国世界粮食计划署强调，有一定数量的食物正在进入加沙，但许多人的饮食缺乏足够的营养多样性。这对儿童、孕妇和哺乳期妇女尤其构成威胁，因为她们需要富含蛋白质的食物、新鲜蔬菜和水果。

2025年8月，获联合国支持的综合粮食安全阶段分类宣布加沙进入饥荒状态，以色列以虚假说法为由予以拒绝。12月，联合国撤销了这一认定，并称两个月停火期间进入该飞地的援助已足以缓解危机。与此同时，以色列机构COGAT向法新社表示，加沙的人道主义局势稳定。

无国界医生组织的一份报告指出，93%的孕妇或哺乳期妇女出现贫血症状，这与营养不良密切相关。仅17%的人拥有足够多样化的饮食来满足营养需求。汗尤尼斯的纳赛尔医院也报告称，与营养不良和免疫系统减弱相关的综合征和病症数量有所增加。

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