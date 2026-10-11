W USA spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson dopuścił możliwość powrotu do rodzinnego Shreveport w Luizjanie i zajęcia się biznesem związanym z pielęgnacją trawników, jeśli Partia Republikańska straci większość w Izbie Reprezentantów w listopadowych wyborach. W wywiadzie dla Fox News powiedział jednocześnie, że koncentruje się na utrzymaniu kontroli nad izbą i uważa się za spikera następnej kadencji.

Walka o większość

Republikanie bronią niewielkiej większości w Izbie Reprezentantów, podczas gdy Demokraci starają się wykorzystać niezadowolenie wyborców ze stanu gospodarki oraz niskie notowania prezydenta Donalda Trumpa. Jak podaje The Hill, prognoza Decision Desk HQ daje Demokratom przewagę w walce o odzyskanie kontroli nad Izbą Reprezentantów.

Jeden z republikańskich ustawodawców, który rozmawiał z gazetą pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że część partyjnych kolegów może szukać lidera gotowego powstrzymywać administrację Trumpa, jeśli Demokraci zdobędą większość. To samo źródło przypisało odpowiedzialność za możliwe straty wyborcze nie tylko Johnsonowi, ale także całemu zespołowi kierowniczemu Republikanów w Izbie Reprezentantów.

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Możliwe zmiany w kierownictwie

Rzecznik Johnsona Lance Trover odrzucił przypuszczenia, że spiker opuści Kapitol, nazywając takie spekulacje sztucznie wykreowaną narracją. Zwrócił uwagę na znaczne kwoty zebrane na kampanię oraz napięty harmonogram podróży Johnsona, mających na celu utrzymanie większości.

Jednocześnie kilku republikańskich doradców i ustawodawców zasugerowało, że w razie znaczącej porażki partii może wzrosnąć poparcie dla innego kandydata na stanowisko lidera mniejszości. Wśród możliwych pretendentów wymienili lidera większości w Izbie Reprezentantów Steve’a Scalise’a oraz przewodniczącego Komisji Sądownictwa Jima Jordana. Republikańska strateg Amy Koch zauważyła, że Johnson może zachować pozycję lidera także po utracie większości, ponieważ objął stanowisko jako kandydat kompromisowy.

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