在美国，众议院议长迈克·约翰逊表示，如果共和党在11月选举中失去众议院多数席位，他可能会回到家乡路易斯安那州什里夫波特，从事草坪养护业务。他在接受福克斯新闻采访时同时表示，他专注于保持对众议院的控制，并认为自己将担任下一届国会的议长。

争夺多数席位

共和党正在捍卫其在众议院的微弱多数优势，而民主党则试图利用选民对经济状况的不满以及总统唐纳德·特朗普的低支持率。正如《国会山报》报道，Decision Desk HQ的预测认为，民主党在重新夺回众议院控制权的竞争中占优。

一名在匿名条件下接受该媒体采访的共和党议员表示，如果民主党赢得多数席位，部分党内同僚可能会寻找一位准备约束特朗普政府的领导人。同一消息人士还将可能出现的选举失利责任不仅归咎于约翰逊，也归咎于共和党在众议院的整个领导团队。

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领导层可能发生变化

约翰逊的发言人兰斯·特罗弗驳斥了议长将离开国会山的说法，称此类猜测是人为制造的叙事。他提到为竞选筹集的大笔资金，以及约翰逊为保住多数席位而安排密集的出行日程。

与此同时，几名共和党助手和议员表示，如果该党遭遇重大失败，对另一位少数党领袖候选人的支持可能会上升。他们列举的潜在竞争者包括众议院多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯和司法委员会主席吉姆·乔丹。共和党策略师艾米·科赫指出，即使失去多数席位，约翰逊仍可能保住领导人职位，因为他是作为一名折中候选人上任的。

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