В США спикер Палаты представителей Майк Джонсон допустил, что может вернуться в родной Шривпорт в Луизиане и заняться бизнесом по уходу за газонами, если Республиканская партия потеряет большинство в Палате представителей на выборах в ноябре. В интервью Fox News он одновременно заявил, что сосредоточен на сохранении контроля над палатой и считает себя спикером следующего созыва.

Борьба за большинство

Республиканцы защищают незначительное большинство в Палате представителей, тогда как демократы пытаются использовать недовольство избирателей состоянием экономики и низкими рейтингами президента Дональда Трампа. Как сообщает The Hill, прогноз Decision Desk HQ отдает предпочтение демократам в борьбе за возвращение контроля над Палатой представителей.

Один из республиканских законодателей, общавшийся с изданием на условиях анонимности, заявил, что часть однопартийцев может искать лидера, готового сдерживать администрацию Трампа, если демократы получат большинство. Тот же источник также возложил ответственность за возможные электоральные потери не только на Джонсона, но и на всю команду руководства республиканцев в Палате представителей.

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Возможные изменения в руководстве

Представитель Джонсона Лэнс Тровер отверг предположения о том, что спикер покинет Капитолийский холм, назвав такие спекуляции искусственно созданным нарративом. Он обратил внимание на значительные суммы, собранные для кампании, и насыщенный график поездок Джонсона, направленных на сохранение большинства.

В то же время несколько республиканских помощников и законодателей предположили, что при значительном поражении партии может вырасти поддержка другого кандидата на пост лидера меньшинства. Среди возможных претендентов они назвали лидера большинства в Палате представителей Стива Скализа и председателя Комитета по судебной власти Джима Джордана. Республиканский стратег Эми Кох отметила, что Джонсон может сохранить лидерскую позицию и после потери большинства, поскольку пришел на эту должность как компромиссный кандидат.

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